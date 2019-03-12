Более двух часов в театре имени Евг. Вахтангова продолжалась гражданская панихида по старейшему актеру. Простится с мэтром пришли многие звезды – Клара Новикова, Наталья Варлей, Сергей Маковецкий... Актер Алексей Панин привел на похороны Владимира Этуша и дочь 10-летнюю дочь Анну. Корреспондент Дни.Ру поговорил у гроба со скандально известным артистом.

Более двух часов в театре имени Евг. Вахтангова продолжалась гражданская панихида по старейшему актеру. Простится с мэтром пришли многие звезды – Клара Новикова, Наталья Варлей, Сергей Маковецкий... Актер Алексей Панин привел на похороны Владимира Этуша и дочь 10-летнюю дочь Анну. Корреспондент "Дни.Ру" поговорил у гроба со скандально известным артистом."Владимир Абрамович не был моим учителем, но мы вместе с ним играли в антрепризном спектакле "Неаполитанские страсти", – рассказал "Дни".Ру" Алексей Панин. – Этуш был уже стар, конечно, к тому моменту. Спустя лет пять после начала наших совместных гастролей, я заметил, что ему – а он играл главную роль! – сложно говорить и запоминать огромное количество текст, поэтому он работал с наушником в ухе, в который ему подсказывали слова".Панин признался, что немного боялся играть с Этушом, поскольку был наслышан о его сложном характере, а сам считает себя разгильдяем. "У меня было очень много другой работы к тому же и на репетиции я выкраивал считанные дни, а Владимиру Абрамовичу это очень не нравилось – он отдавался роли целиком"., – пояснил он."Когда мы начали работать, Этуш меня полюбил, – улыбается артист. – И мою дочь Нюсу тоже полюбил – всегда очень переживал из-за наших общих проблем. Я много с кем работал, но Владимир Абрамович был для меня не только партнером на сцене, но и родственника. Именно родными людьми для меня были Этуш, Говорухин и Кобзон – они всегда, при любых условиях, за меня заступались, какие бы гадости про меня не говорили".В последний раз Алексей Панин и виделись два года назад в ресторане ЦДЛ. С актером рядом тогда оказалась его четвертая жена Елена. У Этуша с ней была 43-летняя разница в возрасте, но это никого не смущало. "Лена ласково называла мужа "Валушей" и всегда была при нем, – говорит Алексей."Он любил сладкое, а ему из-за диабета было нельзя. И Лена его колола – вроде, после инсулина и можно было что-то попробовать. А у меня в ту пору желудок прихватило – нельзя было есть жареное, соленое. Рассказал про это Этушу, а он рассмеялся: "Леша, тебе сколько лет? Тебе можно все, только в меру! Это мне уже ничего нельзя!" Хотя он хорохорился до последнего!" – сделал признание Панин на похоронах Этуша.