Украинские националисты все громче заявляют о себе в
преддверии президентских выборов. Вскормленные властью бандеровцы и неофашисты
теперь посылают серьезные сигналы Петру Порошенко.
Украинские националисты все громче заявляют о себе в
преддверии президентских выборов. Вскормленные властью бандеровцы и неофашисты
теперь посылают серьезные сигналы Петру Порошенко.
В центре Киева националисты залили бычьей кровью, закидали
яйцами и обклеили стикерами вход в центральный офис Национального
антикоррупционного бюро (НАБУ). Эта организация, созданная в 2015 году по указке США должна бороться с коррупцией во
властных структурах, но на деле сама крышует нечистых на руку чиновников.
В этом уверены радикалы, которые сегодня кровью и яйцами выразили
протест против покрытия руководством НАБУ хищений в оборонной сфере. Речь идет о
журналистом расследовании, в котором утверждается, что заместитель директора антикоррупционного
ведомства был в сговоре с бизнесменами, причастными к незаконным сделкам в
"Укроборонпроме".
Предприимчивые чиновники незаконно закупали в России запчасти
для военной техники и втридорога перепродавали их военным. В деле были замешаны
приближенные Петра Порошенко.
Радикалы почти из всех организаций и нацбатальонов, создание которых
в 2014 году курировали лично Порошенко и министр внутренних дел Арсен Аваков, теперь
восстали против своих хозяев. Они обвиняют в хищениях президента и его
окружение.
Похоже, что националисты становятся главным ударным
инструментом для финальной битвы в президентской гонке на Украине. Как заявил в
эфире телеканала "Россия 1" представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион
Мирошник, праворадикалов можно поставить лишь в одно место – только к стенке,
поскольку они убивают жителей Донбасса уже пять лет.
Такие организации, как полк "Азов" и связанные с
ним движения являются бандформированием, а не политической силой. Они
хозяйничают на улицах Киева и других городов Незалежной. Мирошник напомнил, что
создавал эти организации президент, а крышевал глава МВД.
"Это бандформирование, которое крышует власть; полмиллиона
человек, которых прогнали через котел под названием АТО, и эти люди будут
определять политику", – сказал политик.
Когда наступят выборы, придут эти люди, встанут вокруг
участков и посчитают так, как они захотят.
Об опасности заигрывания с националистами украинскую власть
не раз предупреждали российские политики и эксперты. Робкие призывы не делать
ставку на радикалов раздавались даже из европейских стран. Но, похоже, ситуация
на Украине развивается по сценарию "революция пожирает своих детей". Так
в XVIII веке перед
казнью сказал знаменитый деятель Великой французской революции Жак Дантон. Не
исключено, что в похожую передрягу скоро попадут и лидеры украинского государства,
пришедшие к власти на волне Евромайдана.
Очевидно, что если Петр откажется плясать под дудку
бандеровцев, то его ждет незавидный конец. По большому счету, для националистов нет
разницы – кто станет новым президентом Украины. Им важно, чтобы он (или она) не
вставлял им палки в колеса, выполнял все их требования и не вмешивался в
процесс превращения страны в подобие Германии 30-х годов прошлого века.
Пока что президент закрывает глаза на бесчинства молодчиков,
громящих все, что связано с русским языком, Россией, советской историей Украины;
на ночные факельные шествия и прочие деяния националистов. Но вот сможет ли лидер нации начать выполнять их требования по борьбе с коррупционерами, засевшими в высоких
кабинетах – этот вопрос пока что остается без ответа.