Украинские националисты все громче заявляют о себе в преддверии президентских выборов. Вскормленные властью бандеровцы и неофашисты теперь посылают серьезные сигналы Петру Порошенко.

Украинские националисты все громче заявляют о себе впреддверии президентских выборов. Вскормленные властью бандеровцы и неофашистытеперь посылают серьезные сигналы Петру Порошенко.В центре Киева националисты залили бычьей кровью, закидалияйцами и обклеили стикерами вход в центральный офис Национальногоантикоррупционного бюро (НАБУ). Эта организация, созданная в 2015 году по указке США должна бороться с коррупцией вовластных структурах, но на деле сама крышует нечистых на руку чиновников.В этом уверены радикалы, которые сегодня кровью и яйцами выразилипротест против покрытия руководством НАБУ хищений в оборонной сфере. Речь идет ожурналистом расследовании, в котором утверждается, что заместитель директора антикоррупционноговедомства был в сговоре с бизнесменами, причастными к незаконным сделкам в"Укроборонпроме".Предприимчивые чиновники незаконно закупали в России запчастидля военной техники и втридорога перепродавали их военным. В деле были замешаныприближенные Петра Порошенко.Радикалы почти из всех организаций и нацбатальонов, создание которыхв 2014 году курировали лично Порошенко и министр внутренних дел Арсен Аваков, теперьвосстали против своих хозяев. Они обвиняют в хищениях президента и егоокружение.Похоже, что националисты становятся главным ударныминструментом для финальной битвы в президентской гонке на Украине. Как заявил вэфире телеканала "Россия 1" представитель ЛНР на переговорах в Минске РодионМирошник, праворадикалов можно поставить лишь в одно место – только к стенке,поскольку они убивают жителей Донбасса уже пять лет.Такие организации, как полк "Азов" и связанные сним движения являются бандформированием, а не политической силой. Онихозяйничают на улицах Киева и других городов Незалежной. Мирошник напомнил, чтосоздавал эти организации президент, а крышевал глава МВД."Это бандформирование, которое крышует власть; полмиллионачеловек, которых прогнали через котел под названием АТО, и эти люди будутопределять политику", – сказал политик.Когда наступят выборы, придут эти люди, встанут вокругучастков и посчитают так, как они захотят.Об опасности заигрывания с националистами украинскую властьне раз предупреждали российские политики и эксперты. Робкие призывы не делатьставку на радикалов раздавались даже из европейских стран. Но, похоже, ситуацияна Украине развивается по сценарию "революция пожирает своих детей". Такв XVIII веке передказнью сказал знаменитый деятель Великой французской революции Жак Дантон. Неисключено, что в похожую передрягу скоро попадут и лидеры украинского государства,пришедшие к власти на волне Евромайдана.Очевидно, что если Петр откажется плясать под дудкубандеровцев, то его ждет незавидный конец. По большому счету, для националистов нетразницы – кто станет новым президентом Украины. Им важно, чтобы он (или она) невставлял им палки в колеса, выполнял все их требования и не вмешивался впроцесс превращения страны в подобие Германии 30-х годов прошлого века.Пока что президент закрывает глаза на бесчинства молодчиков,громящих все, что связано с русским языком, Россией, советской историей Украины;на ночные факельные шествия и прочие деяния националистов. Но вот сможет ли лидер нации начать выполнять их требования по борьбе с коррупционерами, засевшими в высокихкабинетах – этот вопрос пока что остается без ответа.