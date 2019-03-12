Мальчишки и девчонки узнали о героических поступках сотрудников органов внутренних дел.

Сотрудники ОМВД России по Собинскому району пригласили воспитанников подшефного детского дома города Собинки в музей полиции. Помощник начальника по работе с личным составом Татьяна Тишина, начальник подразделения по делам несовершеннолетних Артем Агеев совместно с председателем Совета ветеранов Василием Кургановым встретились с девчонками и мальчишками, воспитывающимися без родителей, и рассказали гостям об истории создания музея, руководителях Отдела и подразделений, а также о сотрудниках, чьи имена навечно останутся в памяти.Полицейские разъяснили ребятам основные правила поведения в общественных местах и призвали быть законопослушными.В завершении мероприятия дети задали интересующие их вопросы и получили на них подробные ответы.