Очередной рабочий вторник выдался весьма богатым на странные поступки и скандальные заявления российских знаменитостей. Дни.ру постарались на славу и собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 12 марта 2019 года.

Очередной рабочий вторник выдался весьма богатым на странные поступки и скандальные заявления российских знаменитостей. "Дни.ру" постарались на славу и собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 12 марта 2019 года.Завершена полная токсикологическая экспертиза тела Игоря Малашенко, медиаменеджера, сооснователя НТВ, мужа Божены Рынской. Мужчина умер в Испании.Результаты экспертизы обнародовал главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. "Судья в Андалусии получил полную токсикологическую экспертизу, и, так как мы имеем доступ к документам, могу сказать, что там ничего подозрительного не обнаружено", – цитирует журналиста СМИ.Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 12 марта 2019 года, читайте в и специальных .