Госдума во вторник, 12 марта, приняла во втором чтении президентский законопроект, ужесточающий ответственность для главарей преступных сообществ, а также за организацию криминальной группировки и участие в ней. Условное наказание для таких преступников исключается.
Госдума во вторник, 12 марта, приняла во втором чтении президентский законопроект, ужесточающий ответственность для главарей преступных сообществ, а также за организацию криминальной группировки и участие в ней. Условное наказание для таких преступников исключается.
Лидерам преступного мира грозит от 8 до 15 лет лишения
свободы и штраф до пяти миллионов рублей, сказано в законопроекте. В отдельный
пункт выделяется участие лица в собрании представителей преступного мира для
создания и руководства криминальными группировками. Наказание за это уже строже
– от 12 до 20 лет тюрьмы и штраф до миллиона рублей.
Предлагается повысить штрафы за организацию и координацию
организованной преступной группировки – до пяти миллионов рублей. Также
ужесточаются санкции за участие в криминальном сообществе – с 500 тысяч до трех
миллионов рублей, а минимальный срок заключения увеличивается до семи лет.
Повышается штраф и за совершение подобных преступлений с
использованием служебного положения – с миллиона рублей до пяти. Тюремный срок
остается прежним – от 15 до 20 лет.
Одобренный законопроект дополняет условия освобождения от
уголовной ответственности лиц, совершивших указанные преступления. По словам
главы думского комитета по госстроительству и законодательству Павла
Крашенинникова, избежать наказания смогут те, кто сообщил о готовящемся
собрании организаторов или членов криминального сообщества и помог пресечь их
деятельность.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил уверенность, что
указанные нормы позволят правоохранительным органам эффективнее бороться с
преступностью. Криминальные главари в нынешних условиях нередко уходят от
ответственности, действуют через подставных лиц, отметил председатель нижней палаты.