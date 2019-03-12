Госдума во вторник, 12 марта, приняла во втором чтении президентский законопроект, ужесточающий ответственность для главарей преступных сообществ, а также за организацию криминальной группировки и участие в ней. Условное наказание для таких преступников исключается.

Госдума во вторник, 12 марта, приняла во втором чтении президентский законопроект, ужесточающий ответственность для главарей преступных сообществ, а также за организацию криминальной группировки и участие в ней. Условное наказание для таких преступников исключается.Лидерам преступного мира грозит от 8 до 15 лет лишениясвободы и штраф до пяти миллионов рублей, сказано в законопроекте. В отдельныйпункт выделяется участие лица в собрании представителей преступного мира длясоздания и руководства криминальными группировками. Наказание за это уже строже– от 12 до 20 лет тюрьмы и штраф до миллиона рублей.Предлагается повысить штрафы за организацию и координациюорганизованной преступной группировки – до пяти миллионов рублей. Такжеужесточаются санкции за участие в криминальном сообществе – с 500 тысяч до трехмиллионов рублей, а минимальный срок заключения увеличивается до семи лет.Повышается штраф и за совершение подобных преступлений сиспользованием служебного положения – с миллиона рублей до пяти. Тюремный срокостается прежним – от 15 до 20 лет.Одобренный законопроект дополняет условия освобождения отуголовной ответственности лиц, совершивших указанные преступления. По словамглавы думского комитета по госстроительству и законодательству ПавлаКрашенинникова, избежать наказания смогут те, кто сообщил о готовящемсясобрании организаторов или членов криминального сообщества и помог пресечь ихдеятельность.Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил уверенность, чтоуказанные нормы позволят правоохранительным органам эффективнее бороться спреступностью. Криминальные главари в нынешних условиях нередко уходят отответственности, действуют через подставных лиц, отметил председатель нижней палаты.