Фотография Петра Порошенко, сбегающего с предвыборного
митинга в Житомире, вызвала ажиотаж в Сети. Президент Украины в ответ назвал
своих сограждан негодяями.
Фотография Петра Порошенко, сбегающего с предвыборного
митинга в Житомире, вызвала ажиотаж в Сети. Президент Украины в ответ назвал
своих сограждан "негодяями".
Митинг Порошенко сорвали украинские националисты. Выступление
действующего главы государства сопровождалось выкриками "позор" и "пошел
вон". Участники акции принесли с собой плакаты с требованием расследовать
коррупцию в оборонной сфере. Порошенко, в свою очередь, обозвал митингующих "негодяями"
и спешно покинул мероприятие, сообщает .
Пользователи в комментариях упражняются в остроумии. "Гарант
ходит по воде", "Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам… лалалалала",
– приводит комментарии
Песню про предложил записать журналист Андрей
Манчук. "А ты кто такой? Давай, до свидания! Давай,
иди, гуляй до свидания!", Есть впечатление, что если
кто-то из конкурентов запишет про Петра известную мейхану,
ее запоет вся страна", – приводит мнение представителя СМИ
.
Украинский предприниматель и экс-депутат Александр Онищенко
отметил: увиденное напоминает ему, как сам экс-президента Грузии
Михаила Саакашвили "по крышам гонял". Ранее, 9 марта, представителям
партии "Национальный корпус" также
удалось сорвать выступление Петра Порошенко – в Черкассах, напоминает .
Члены партии "Национальный корпус" и депутат Рады Андрей Билецкий заявили, что будут срывать каждое выступление Петра. А прекратят свои действия лишь тогда, когда действующий президент отправит за решетку всех коррупционеров, сообщает . В частности, упоминается ставленник Порошенко – первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олег Гладковский.