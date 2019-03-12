Девушка откровенно
ответила на вопрос подписчика. Судя по всему, звезда любит эксперименты.
Девушка откровенно
ответила на вопрос подписчика. Судя по всему, звезда любит эксперименты.
Модель и блогер Александра Кабаева рассказывала о себе
поклонникам в Instagram. Девушка запустила популярную в этой соцсети игру: "Было/не
было".
Александра всегда откровенна с фолловерами, и в этот раз
своим привычкам не изменила. "Был секс в самолете?" – не постеснялся уточнить
подписчик. "Да", – откровенно ответила модель.
Отметим, что Кабаева вот уже несколько лет счастлива в браке
с экс-участником скандально известного реалити-шоу "Дом-2", чемпионом
мира по кикбоксингу Александром Липовым. В соцсетях девушка постоянно
рассказывает, каким хорошим мужем стала для нее звезда телестройки.
Меж тем, около месяца назад Липовой попал в очень неприятную
ситуацию. 5 февраля 2019 года Александр был арестован. Ему предъявлено
обвинение по статье "Мошенничество". После заседания в Пресненском
суде города Москвы, мужчину отправили в тюрьму "Матросская тишина".
Кабаева в виновность мужа не верит. Модель уверяет, что его
подставили. Некий человек по фамилии Прохоров задолжал Липовому 4,5 миллиона
рублей. Чтобы не отдавать деньги, должник оклеветал Александра.
Меж тем, в СМИ ранее писали, что Липовой подал на Прохорова
в суд, а после предложил ему сделку. Якобы Александр пообещал должнику условный
срок в обмен на 14,5 миллионов. В итоге мужа Кабаевой взяли в момент получения
денег от Прохорова.