Девушка откровенно ответила на вопрос подписчика. Судя по всему, звезда любит эксперименты.

Девушка откровенноответила на вопрос подписчика. Судя по всему, звезда любит эксперименты.Модель и блогер Александра Кабаева рассказывала о себепоклонникам в Instagram. Девушка запустила популярную в этой соцсети игру: "Было/небыло".Александра всегда откровенна с фолловерами, и в этот разсвоим привычкам не изменила. "Был секс в самолете?" – не постеснялся уточнитьподписчик. "Да", – откровенно ответила модель.Отметим, что Кабаева вот уже несколько лет счастлива в бракес экс-участником скандально известного реалити-шоу "Дом-2", чемпиономмира по кикбоксингу Александром Липовым. В соцсетях девушка постояннорассказывает, каким хорошим мужем стала для нее звезда телестройки.Меж тем, около месяца назад Липовой попал в очень неприятнуюситуацию. 5 февраля 2019 года Александр был арестован. Ему предъявленообвинение по статье "Мошенничество". После заседания в Пресненскомсуде города Москвы, мужчину отправили в тюрьму "Матросская тишина".Кабаева в виновность мужа не верит. Модель уверяет, что егоподставили. Некий человек по фамилии Прохоров задолжал Липовому 4,5 миллионарублей. Чтобы не отдавать деньги, должник оклеветал Александра.Меж тем, в СМИ ранее писали, что Липовой подал на Прохоровав суд, а после предложил ему сделку. Якобы Александр пообещал должнику условныйсрок в обмен на 14,5 миллионов. В итоге мужа Кабаевой взяли в момент полученияденег от Прохорова.