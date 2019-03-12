Секрет похудения раскрыла поклонникам участница шоу Comedy Woman Екатерина Скулкина. Пышка сбросила за месяц 11 лишних килограммов.

Секрет похудения раскрыла поклонникам участница шоу ComedyWoman Екатерина Скулкина. Пышка сбросила за месяц 11 лишних килограммов.Екатерина Скулкова – женщина plus-size. 42-летняя звезда ComedyWoman резко похудела в преддверии пляжного сезона. Актриса не стала держать всекрете свой метод и поделилась им со своими поклонницами.Видеоролик с тренировки актриса из разместила вInstagram. В первую очередь, по словам Скулковой, необходимо принципиальнодругое питание – от которого, по словам звезды, становится "очень легко"."Пятиразовое, в большей степени – овощи и рыба, овощныебульоны и супы. По утрам – сложные углеводы, отсутствие мучного и сладкого",– раскрыла рецепт звезда шоу Comedy Woman. Что же касается сладостей – то, по словамСкулковой, она на себе испытала – без них можно жить совершенно спокойно.Но, конечно, добиться таких впечатляющих результатов безспорта невозможно, подчеркнула звезда . "Смогла взять вес подконтроль благодаря сбалансированному питанию и физическим нагрузкам", – приводитслова СкулковойНапомним, недавно внук погибшего в концлагере советского генералаДмитрий Карбышев обратился с заявлением в Следственный комитет. Он попросил привлечь к уголовной ответственности создателей шоу Comedy Woman, пошутивших про его знаменитого предка и его мучительную смерть. Дмитрий Карбышев-младший считает, что шутки юмористов направлены на реабилитацию нацизма и оскорбляют память о Великой Отечественной войне.Скандальный скетчпоявился еще в 2013 году, но внимание к нему привлек Никита Михалков в передаче "Бесогон" в конце прошлого года. Кинорежиссервозмутился шуткой о "замерзшем духе" Карбышева. ПозднееComedy Womanизвинились за свой скетч – его авторы считали, что генерал – мифический персонаж.