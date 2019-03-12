Секрет похудения раскрыла поклонникам участница шоу Comedy
Woman Екатерина Скулкина. Пышка сбросила за месяц 11 лишних килограммов.
Секрет похудения раскрыла поклонникам участница шоу Comedy
Woman Екатерина Скулкина. Пышка сбросила за месяц 11 лишних килограммов.
Екатерина Скулкова – женщина plus-size. 42-летняя звезда Comedy
Woman резко похудела в преддверии пляжного сезона. Актриса не стала держать в
секрете свой метод и поделилась им со своими поклонницами.
Видеоролик с тренировки актриса из разместила в
Instagram. В первую очередь, по словам Скулковой, необходимо принципиально
другое питание – от которого, по словам звезды, становится "очень легко".
"Пятиразовое, в большей степени – овощи и рыба, овощные
бульоны и супы. По утрам – сложные углеводы, отсутствие мучного и сладкого",
– раскрыла рецепт звезда шоу Comedy Woman. Что же касается сладостей – то, по словам
Скулковой, она на себе испытала – без них можно жить совершенно спокойно.
Но, конечно, добиться таких впечатляющих результатов без
спорта невозможно, подчеркнула звезда . "Смогла взять вес под
контроль благодаря сбалансированному питанию и физическим нагрузкам", – приводит
слова Скулковой
Напомним, недавно внук погибшего в концлагере советского генерала
Дмитрий Карбышев обратился с заявлением в Следственный комитет. Он попросил привлечь к уголовной ответственности создателей шоу Comedy Woman, пошутивших про его знаменитого предка и его мучительную смерть. Дмитрий Карбышев-младший считает, что шутки юмористов направлены на реабилитацию нацизма и оскорбляют память о Великой Отечественной войне.
Скандальный скетч
появился еще в 2013 году, но внимание к нему привлек Никита Михалков в передаче "Бесогон" в конце прошлого года. Кинорежиссер
возмутился шуткой о "замерзшем духе" Карбышева. Позднее
Comedy Woman
извинились за свой скетч – его авторы считали, что генерал – мифический персонаж.