Современная авиация чересчур полагается на электронику.
Уровень подготовки экипажей – в том числе и самолетов Boeing 737 – снизился, что и приводит к частым крушениям.
Современная авиация чересчур полагается на электронику.
Уровень подготовки экипажей – в том числе и самолетов Boeing 737 – снизился, что и приводит к частым крушениям.
Экипаж самолета, даже если это испытанный и популярный - должен быть готов к любым ситуациям. При отказе
какой-либо системы авиалайнера люди берут управление на себя, подчеркнул заслуженный
пилот СССР Олег Смирнов.
"В гражданской авиации всего мира существует одна
ошибка – передоверие электронике со стороны экипажа. Оно выливается в случаи,
когда электроника отказывает, а авиакомпании поторопились уже отменить
подготовку экипажа в этих случаях. Экипаж должен быть подготовлен таким
образом, чтобы в любое время и при отказе любой электроники взять управление на
себя и произвести безопасную посадку", – цитирует Смирнова .
Самолет авиакомпании Ethiopian Airlines
, следовавший рейсом
ET 302 из Аддис-Абебы в кенийский Найроби, потерпел крушение 10 марта, всего
через несколько минут после взлета. На его борту находились 149 пассажиров и
восемь членов экипажа, никто из них не выжил. Среди пассажиров находились трое
граждан России.
Катастрофа Max 8 за последнее время произошла дважды – в Эфиопии и Индонезии. Обе машины упали не более чем через 15 минут после взлета. Многие авиакомпании после трагических событий приостановили использование этих самолетов. В частности, такое решение принято в Китае.