Современная авиация чересчур полагается на электронику. Уровень подготовки экипажей – в том числе и самолетов Boeing 737 – снизился, что и приводит к частым крушениям.

Современная авиация чересчур полагается на электронику.Уровень подготовки экипажей – в том числе и самолетов Boeing 737 – снизился, что и приводит к частым крушениям.Экипаж самолета, даже если это испытанный и популярный - должен быть готов к любым ситуациям. При отказекакой-либо системы авиалайнера люди берут управление на себя, подчеркнул заслуженныйпилот СССР Олег Смирнов."В гражданской авиации всего мира существует однаошибка – передоверие электронике со стороны экипажа. Оно выливается в случаи,когда электроника отказывает, а авиакомпании поторопились уже отменитьподготовку экипажа в этих случаях. Экипаж должен быть подготовлен такимобразом, чтобы в любое время и при отказе любой электроники взять управление насебя и произвести безопасную посадку", – цитирует Смирнова .Самолет авиакомпании Ethiopian Airlines, следовавший рейсомET 302 из Аддис-Абебы в кенийский Найроби, потерпел крушение 10 марта, всегочерез несколько минут после взлета. На его борту находились 149 пассажиров ивосемь членов экипажа, никто из них не выжил. Среди пассажиров находились троеграждан России.Катастрофа Max 8 за последнее время произошла дважды – в Эфиопии и Индонезии. Обе машины упали не более чем через 15 минут после взлета. Многие авиакомпании после трагических событий приостановили использование этих самолетов. В частности, такое решение принято в Китае.