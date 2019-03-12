Издание Yanko Design обнаружило недавно опубликованную патентную заявку, поданную Google, в которой описывается контроллер для облачного игрового сервиса. Такую услугу под названием Project Stream Google готовит к запуску. Особенность контроллера в том, что он, по сути, сам будет консолью, позволяя подключаться и играть на любом совместимом с сервисом устройстве — от телевизора до смартфона.

Издание Yanko Design обнаружило недавно опубликованную патентную заявку, поданную Google, в которой описывается контроллер для облачного игрового сервиса. Такую услугу под названием Project Stream Google готовит к запуску. Особенность контроллера в том, что он, по сути, сам будет консолью, позволяя подключаться и играть на любом совместимом с сервисом устройстве — от телевизора до смартфона.Прямо на контроллер пользователь будет получать уведомления из внутриигровых чатов, приглашения в игры и другой контент. После этого устройство сможет запускать трансляцию игры на компьютере, телевизоре, планшете или смартфоне. Геймпад также будет хранить аккаунт пользователя и настройки для каждого сопряженного устройства (яркость экрана, громкость, назначения клавиш и т.п.).Напомним, в октябре прошлого года Google объявила о готовности "расширить границы возможностей" игрового стриминга с экспериментальным Project Stream. Задача проекта — позволить играть на практически любом компьютере с браузером Chrome в топовые игры с продвинутой графикой, для которых ранее был необходим дорогой игровой ПК или видеоприставка. Весь игровой процесс и картинка при этом обсчитываются на сервере, а на компьютер игрока транслируется картинка в разрешении FullHD с частотой 60 кадров в секунду.Пока главная проблема для облачных игровых сервисов, препятствующая их массовому распространению — высокие требования к пропускной способности и, главное, "отзывчивости" интернет-соединения: любое увеличение скорости отклика системы ухудшает игровой опыт.Как пишет издание, подобная "приставка-контроллер" в паре с подходящей сетевой инфраструктурой (быстрым "проводным" интернетом или 5G) и при поддержке издателей игр может серьезно изменить расстановку сил на рынке геймерского "железа", потеснив консоли и игровые ПК.