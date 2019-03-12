Члены
королевской семьи Великобритании посетили службу в Вестминстерском аббатстве по
случаю Дня Содружества наций. В
частности, на торжестве присутствовали Кейт Миддлтон, принц Уильям, Меган Маркл
и принц Гарри.
Члены
королевской семьи Великобритании посетили службу в Вестминстерском аббатстве по
случаю Дня Содружества наций. В
частности, на торжестве присутствовали Кейт Миддлтон, принц Уильям, Меган Маркл
и принц Гарри.
Беременная
герцогиня Сассекская выбрала наряд в светлых тонах: Маркл была в кремовом
платье, шляпке и пальто. Кейт Миддлтон же отдала предпочтение для выхода в свет
любимому красному пальто и того же цвета шляпке.
В Сети давно ходят слухи о том, что
герцогини друг друга не переносят.
Якобы Меган Маркл умудрилась поругаться с Кейт Миддлтон еще до свадьбы с
принцем Гарри. Но во время службы они стояли
рядом и даже обнялись при встрече, сообщает Daily Mail. Тем самым герцогини
продемонстрировали публике, что замечательно друг к
другу относятся.
Однако далеко не все пользователи Сети верят
в искренность объятий Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Многие уверены, что это не
более, чем игра на публику. Также поклонники в соцсетях поспорили, кто из
герцогинь выглядит лучше.
Многие сошлись во мнении,
что на данном светском мероприятии герцогиня Кембриджская сильно проигрывает жене
принца Чарльза. на снимках выглядит резко постаревшей. Рядом с Меган
Маркл она смотрится как ее мама. Хотя обеим герцогиням по 37 лет.
Можно предположить, что
необходим хороший косметолог. Чего не скажешь о Меган Маркл,
которая уделяет своей внешности и макияжу, в частности, огромное внимание.