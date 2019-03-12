Члены королевской семьи Великобритании посетили службу в Вестминстерском аббатстве по случаю Дня Содружества наций. В частности, на торжестве присутствовали Кейт Миддлтон, принц Уильям, Меган Маркл и принц Гарри.

Членыкоролевской семьи Великобритании посетили службу в Вестминстерском аббатстве послучаю Дня Содружества наций. Вчастности, на торжестве присутствовали Кейт Миддлтон, принц Уильям, Меган Маркли принц Гарри.Беременнаягерцогиня Сассекская выбрала наряд в светлых тонах: Маркл была в кремовомплатье, шляпке и пальто. Кейт Миддлтон же отдала предпочтение для выхода в светлюбимому красному пальто и того же цвета шляпке.В Сети давно ходят слухи о том, чтогерцогини друг друга не переносят.Якобы Меган Маркл умудрилась поругаться с Кейт Миддлтон еще до свадьбы спринцем Гарри. Но во время службы они стоялирядом и даже обнялись при встрече, сообщает Daily Mail. Тем самым герцогинипродемонстрировали публике, что замечательно друг кдругу относятся.Однако далеко не все пользователи Сети верятв искренность объятий Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Многие уверены, что это неболее, чем игра на публику. Также поклонники в соцсетях поспорили, кто изгерцогинь выглядит лучше.Многие сошлись во мнении,что на данном светском мероприятии герцогиня Кембриджская сильно проигрывает женепринца Чарльза. на снимках выглядит резко постаревшей. Рядом с МеганМаркл она смотрится как ее мама. Хотя обеим герцогиням по 37 лет.Можно предположить, чтонеобходим хороший косметолог. Чего не скажешь о Меган Маркл,которая уделяет своей внешности и макияжу, в частности, огромное внимание.