Госкомпания получит контроль над 100% сотового оператора

Ростелеком объявил о планах консолидировать 100% сотового оператора Tele2. Госкомпания уже владеет 45% Tele2 и выкупит оставшиеся 55% у ВТБ, структур банка Россия и Алексея Мордашова. Стороны сумму сделки не называют, но источник, близкий к Ростелекому, пояснил “Ъ”, что 100% акций Tele2 оцениваются в 186 млрд руб. без учета долга.Ростелеком, владеющий 45% Tele2, договорился с ВТБ и другими акционерами о консолидации 100% сотового оператора. Об этом, по данным информагентств, сообщил президент Ростелекома Михаил Осеевский. Мы вместе с нашими партнерами по Tele2 завершили работу по согласованию базовых условий и модели консолидации 100% долей Tele2 "Ростелекомом" и переходим к формальным процедурам,— сказал господин Осеевский. (цитата Интерфакс).По словам Михаила Осеевского, в результате покупки Tele2 объединенная компания будет иметь годовую выручку около 500 млрд руб., то есть станет по этому показателю крупнейшей на российском рынке. Сейчас Ростелеком владеет 45% ООО Т2 РТК Холдинг, остальные 55% принадлежат Tele2 Russia Holding AB, в котором 50% — у ВТБ, 40% — у Invintel B.V. Алексея Мордашова, 10% — у банка Россия Юрия Ковальчука.Впоследствии стороны неоднократно обсуждали изменение структуры собственности Tele2. В частности, в 2018 году Ростелеком планировал увеличить долю в Tele2, выкупив часть акций, принадлежащих ВТБ, сообщал “Ъ” 6 сентября 2018 года. А в феврале президент ВТБ Андрей Костин говорил, что банк планирует продать свою долю в Tele2 целиком.Сейчас ВТБ может заработать на продаже Tele2, потому что с момента покупки компания подорожала: 100% Tele2 оцениваются в 186 млрд руб. без учета долга, пояснил “Ъ” источник, близкий к Ростелекому.