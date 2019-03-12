Указом Президента Российской Федерации Роман Плугин назначен на должность начальника ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области...

На Петровке, 38 поздравили бывшего начальника УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве генерал-майора полиции Романа Плугина с назначением на новую должность.Роман Юрьевич Плугин родился 10 марта 1975 года в городе Ставрополь. Высшее образование он получил в 1996 году в Рязанском институте права и экономики МВД России. В 2010 году окончил Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации. С марта 1996 года проходил службу на различных оперативных должностях. Прошел путь от первого заместителя начальника УВД по Зеленоградскому административному округу г. Москвы – начальника криминальной милиции до начальника отдела специальных операций ГУСБ МВД России.В декабре 2013 года Указом Президента Российской Федерации был назначен на должность начальника УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве.Как отметил начальник Главного управления МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов, под руководством Романа Юрьевича за прошедшие 5 лет количество преступлений, совершенных на территории Южного административного округа, сократилось более чем на 29%, а тяжких и особо тяжких – на 30%. Принятые профилактические меры позволили укрепить положительные тенденции к снижению наиболее общественно опасных преступлений, таких как убийства, факты умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилования, разбойные нападения и грабежи. Успешно выполнялись задачи по обеспечению общественного порядка и безопасности в период массовых мероприятий.Указом Президента Российской Федерации от 28 февраля 2019 года №87 Роман Плугин назначен на должность начальника ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.«Разрешите от многотысячного коллектива поздравить с назначением на столь высокую должность, пожелать здоровья. Вы – грамотный специалист. Желаем так же уверенно, как и в столице, нести знамя охраны общественного порядка и безопасности. И так же его высоко держать», – отметил Олег Баранов и на память о службе в городе Москве вручил памятный подарок – скульптуру «Московский городовой».«Эти пять с лишним лет в Южном округе я считаю очень большой школой. Очень многому удалось научиться, и считаю этот период серьезным опытом. Очень благодарен руководству ГУ МВД России по г. Москве и руководителям подразделений за помощь и понимание», – отметил Роман Плугин.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве