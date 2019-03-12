Президент Белоруссии Александр Лукашенко находится у власти уже 25 лет, несколько раз он переизбирался на пост главы государства при одобрении абсолютного большинства граждан. Но бремя власти – тяжелая ноша. Батька выступил с заявлением и признался, что своей работой уже порядком сыт.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко находится у власти уже 25 лет, несколько раз он переизбирался на пост главы государства при одобрении абсолютного большинства граждан. Но бремя власти – тяжелая ноша. Батька выступил с заявлением и признался, что своей работой уже порядком сыт.
Несмотря на популярность, в Минске Лукашенко многие не
любят, отмечают журналисты. "Здесь проходили многотысячные демонстрации
протеста. Над минскими улицами разносилось "Уходи" и прочие обидные лозунги,
эхом отдававшиеся на последних этажах резиденции", – пишет
"Хартия-97".
Издание полагает, что последние заявления Лукашенко о
необходимости остановить рост численности Минска связан с нелюбовью главы
братской республики к "оппозиционной" столице. Город же всегда
отвечал Батьке взаимностью, "посмеиваясь" над его амбициями, отмечают
журналисты. "Отправят в отставку его тоже в столице", – цитирует
"Хартия-97" телеграм-канал Баста.
уже неоднократно говорил о своем возможном уходе с
поста президента. На недавней встрече с курсантами Военной академии в Минске он
признался, что "наелся власти".
Эксперты все чаще задаются вопросом о сменщике Батьке.
Многие прочат в преемнике сыновей Лукашенко – старшего Виктора и среднего -
Дмитрия. Первый входит в состав Совета безопасности республики, а второй
возглавляет Президентский спортивный клуб. Не стоит забывать и о младшем сыне
белорусского лидера, Николае.
заверил, что повторять его жизненный путь сыновья
не желают. Эксперты не исключают, что Батька делает такие заявления для отвода
глаз, а в реальности вынашивает совсем другие планы.