Президент Белоруссии Александр Лукашенко находится у власти уже 25 лет, несколько раз он переизбирался на пост главы государства при одобрении абсолютного большинства граждан. Но бремя власти – тяжелая ноша. Батька выступил с заявлением и признался, что своей работой уже порядком сыт.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко находится у власти уже 25 лет, несколько раз он переизбирался на пост главы государства при одобрении абсолютного большинства граждан. Но бремя власти – тяжелая ноша. Батька выступил с заявлением и признался, что своей работой уже порядком сыт.Несмотря на популярность, в Минске Лукашенко многие нелюбят, отмечают журналисты. "Здесь проходили многотысячные демонстрациипротеста. Над минскими улицами разносилось "Уходи" и прочие обидные лозунги,эхом отдававшиеся на последних этажах резиденции", – пишет"Хартия-97".Издание полагает, что последние заявления Лукашенко онеобходимости остановить рост численности Минска связан с нелюбовью главыбратской республики к "оппозиционной" столице. Город же всегдаотвечал Батьке взаимностью, "посмеиваясь" над его амбициями, отмечаютжурналисты. "Отправят в отставку его тоже в столице", – цитирует"Хартия-97" телеграм-канал Баста.уже неоднократно говорил о своем возможном уходе споста президента. На недавней встрече с курсантами Военной академии в Минске онпризнался, что "наелся власти".Эксперты все чаще задаются вопросом о сменщике Батьке.Многие прочат в преемнике сыновей Лукашенко – старшего Виктора и среднего -Дмитрия. Первый входит в состав Совета безопасности республики, а второйвозглавляет Президентский спортивный клуб. Не стоит забывать и о младшем сынебелорусского лидера, Николае.заверил, что повторять его жизненный путь сыновьяне желают. Эксперты не исключают, что Батька делает такие заявления для отводаглаз, а в реальности вынашивает совсем другие планы.