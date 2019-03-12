Фотография Петра Порошенко, сбегающего с предвыборного митинга в Житомире, вызвала ажиотаж в Сети. Президент Украины в ответ назвал своих сограждан негодяями.

Фотография Петра Порошенко, сбегающего с предвыборногомитинга в Житомире, вызвала ажиотаж в Сети. Президент Украины в ответ назвалсвоих сограждан "негодяями".Митинг Порошенко сорвали украинские националисты. Выступлениедействующего главы государства сопровождалось выкриками "позор" и "пошелвон". Участники акции принесли с собой плакаты с требованием расследоватькоррупцию в оборонной сфере. Порошенко, в свою очередь, обозвал митингующих "негодяями"и спешно покинул мероприятие, сообщает НСН.Пользователи в комментариях упражняются в остроумии. "Гарантходит по воде", "Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам… лалалалала",– приводит комментарии телеканал "360".Песню про Порошенко предложил записать журналист АндрейМанчук. "А ты кто такой? Давай, до свидания! Давай,иди, гуляй до свидания!", Есть впечатление, что есликто-то из конкурентов запишет про Петра известную мейхану,ее запоет вся страна", – приводит мнение представителя СМИ"Комсомольская правда".Украинский предприниматель и экс-депутат Александр Онищенкоотметил: увиденное напоминает ему, как сам Порошенко экс-президента ГрузииМихаила Саакашвили "по крышам гонял". Ранее, 9 марта, представителямпартии "Национальный корпус" такжеудалось сорвать выступление Петра Порошенко – в Черкассах, напоминает RT.