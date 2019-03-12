Злоумышленники осуществляли сбыт сыров и сырной продукции, маркированных товарными знаками без соответствующего разрешения...

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве пресечена противоправная деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном использовании товарных знаков», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Установлено, что злоумышленники осуществляли сбыт сыров и сырной продукции, маркированных товарными знаками без соответствующего разрешения.В ходе обысков в производственных, складских и офисных помещениях на территории города Москвы, Курской и Тамбовской областей изъяты упаковочные материалы, печати, штампы, ноутбуки, а также свыше 27 тонн готовой продукции.По предварительным данным, правообладателям причинен ущерб на сумму около 8 миллионов рублей.ГСУ ГУ МВД России г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 180 УК РФ.Задержаны 6 фигурантов, которым в настоящее время предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Сотрудниками правоохранительных органов проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности.Управление экономической безопасности и противодействия коррупции(495) 950-45-26