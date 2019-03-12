Имениннику были вручены цветы и памятные подарки с пожелаем крепкого здоровья, долголетия, неиссякаемой жизненной энергии и счастья...

Помощник начальника УВД по САО по работе с личным составом совместно с начальником ОМВД России по Войковскому району поздравили ветерана с 90-летием.Ветерану органов внутренних дел Ивану Ландарю исполнилось 90 лет. Поздравить его пришли помощник начальника УВД по работе с личным составом подполковник внутренней службы Евгений Иванов и начальник ОМВД России по Войковскому району подполковник полиции Илья Тимков, секретарь Совета по организации деятельности внештатной комнаты истории УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве Николай Грозан, помощник начальника ОМВД России по Войковскому району по работе с личным составом майор внутренней службы Наталья Коршун. Гостей с теплотой встретили Иван Ландарь и его супруга Евдокия, проживающие в совместном браке более 30 лет.Имениннику были вручены цветы и памятные подарки от имени начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенанта полиции Олега Баранова, начальника УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве полковника полиции Алексея Ионова и начальника ОМВД России по Войковскому району подполковника полиции Ильи Тимкова.Евгений Иванов подчеркнул, что сотрудники Управления гордятся поколением героев и победителей, которые с честью прошли через тяжелейшие испытания Великой Отечественной войны. Каждый внес свой, поистине бесценный вклад в общую Победу. Этот беспримерный подвиг останется в веках и всегда будет служить высшим мерилом патриотизма, нравственности, верности долгу.Илья Тимков пожелал доброго здоровья, долголетия, неиссякаемой жизненной энергии и счастья. Он отметил, что за все время службы в должности начальника ОМВД России по Войковскому району г. Москвы он не первый раз приезжает в гости к имениннику. Ветеран органов внутренних дел Иван Ландарь для всего личного состава территориального подразделения является воплощением настоящего полицейского, готового самоотверженно прийти на помощь гражданам.Иван Ландарь родился 10 марта 1929 года. В органах внутренних дел служил почти 30 лет. Награжден различными государственными наградами.Пресс-служба УВД по САО (495) 601-03-29