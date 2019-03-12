Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление и местонахождение скрывшегося водителя транспортного средства...

22 февраля 2019 года около 24 часов на проспекте Маршала Жукова, в районе д. 14, неустановленный водитель, управляя автомобилем темного цвета, предположительно марки «Мерседес Бенц», фрагмент г.р.з. *?77**77, и двигаясь по направлению к МКАДу, совершил столкновение с попутно движущимся автомобилем марки «Хендэ Солярис», после чего с места происшествия скрылся, не сообщив о случившемся в правоохранительные органы.В результате ДТП водитель автомобиля «Хендэ Солярис» получил телесные повреждения.Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и местонахождение скрывшегося водителя транспортного средства.Убедительная просьба к очевидцам данного дорожно-транспортного происшествия обратиться в ОБ ДПС ГИБДД УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве. г. Москва, ул. Исаковского д. 35, каб. 1-14. Тел. деж. части 942-84-65, 8 (909) 909-46-69.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56