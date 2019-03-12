Потерпевшая рассказала, что из ее квартиры на Ясеневской улице пропали денежные средства...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Орехово-Борисово Южное задержали 51-летнюю москвичку, подозреваемую в краже денежных средств.В отдел полиции обратилась 55-летняя женщина. Она рассказала, что из ее квартиры на Ясеневской улице пропали денежные средства в размере 1 миллиона рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую на Болотниковской улице. Ею оказалась знакомая потерпевшей, которая находилась у нее в гостях. Похищенное частично изъято.По данному факту следствием ОМВД России по району Орехово-Борисово Южное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22