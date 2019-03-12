Завершена полная токсикологическая экспертиза тела Игоря Малашенко, медиаменеджера, сооснователя НТВ, мужа Божены Рынской. Мужчина умер в Испании.

Завершена полная токсикологическая экспертиза тела Игоря Малашенко, медиаменеджера, сооснователя НТВ, мужа Божены Рынской. Мужчина умер в Испании.Результаты экспертизы обнародовал главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. "Судья в Андалусии получил полную токсикологическую экспертизу, и, так как мы имеем доступ к документам, могу сказать, что там ничего подозрительного не обнаружено", – цитирует журналиста "Интерфакс".Теперь предстоит перевезти тело Игоря Малашенко из Испании в Россию. Венедиктов рассказал о ходе дальнейших действий: сначала судья должен дать разрешение на вывоз тела из Испании, после чего консульство РФ в Мадриде выдаст документы для фирмы, которая занимается такого рода перевозками."Я думаю, что судья не будет затягивать, и речь может идти о том, что тело будет отправлено в Москву на этой неделе", – предположил Алексей Венедиктов. Он добавил, что доставки тела в Москве ожидают старшая дочь Игоря Малашенко Елизавета и его вдова Божена Рынска.По последним данным, сама Божена находится в больнице, где медики пытаются привести в чувство убитую горем женщину. Как утверждала ее тетя, Рынска осталась без средств связи. Однако несколько часов назад на официальной страничке вдовы Малашенко в Facebook появилась новая запись.Божена опубликовала несколько свадебных фотографий. "Всего-то несколько месяцев назад..." – коротко подписала кадры она. На снимках счастливые молодожены запечатлены в ресторане в окружении друзей и близких. Напомним, торжество состоялось осенью 2018 года. Божена Рынска и Игорь Малашенко поженились спустя семь лет отношений.Однако семейная идиллия быстро оборвалась. 25 февраля стало известно, что Игорь Малашенко умер. Утверждалось, что медиаменеджер ушел из жизни по собственной воле. После того, как тело мужа Божены Рынской перевезут в Москву, его похоронят на Троекуровском кладбище.