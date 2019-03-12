Приглашенные отметили важность и эффективность проведения акции «Сообщи, где торгуют смертью» и пообещали продолжить дальнейшее сотрудничество...
11 марта состоялся день открытых дверей на Московской антинаркотической площадке.
Старт Акции состоялся на базе Московской молодежной антинаркотической площадке. В мероприятии приняли участие: заместитель начальника УНК ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Александр Черенков; заместитель начальника отдела межведомственного взаимодействия с органами государственной власти и в сфере профилактики подполковник полиции Петр Шевчук; режиссёр, актёр театра и кино Иван Охлобыстин, а также волонтеры и участники интерактивных профилактических мероприятий.
В начале встречи с приветственным словом к присутствующим обратился заместитель начальника УНК ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Александр Черенков. Он отметил, что основная цель Акции – это привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, сбор и проверка оперативно-значимой информации, оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых, возможность объединить усилия государства и общества в борьбе с наркоугрозой. Затем участники мероприятия ответили на вопросы аудитории.
Далее, состоялась торжественная церемония награждения благодарственными письмами активных волонтеров.
Позже гостей пригласили на экскурсию по Московской молодежной антинаркотической площадке, где экспозиции позволили присутствующим окунуться в проблему наркомании и наглядно ознакомиться с ее негативными проявлениями.
По итогам мероприятия приглашенные отметили важность и эффективность проведения акции «Сообщи, где торгуют смертью» и пообещали продолжить дальнейшее сотрудничество с полицейскими УНК ГУ МВД России по г. Москве.
УНК ГУ МВД России по г. Москве