Приглашенные отметили важность и эффективность проведения акции «Сообщи, где торгуют смертью» и пообещали продолжить дальнейшее сотрудничество...

11 марта состоялся день открытых дверей на Московской антинаркотической площадке.Старт Акции состоялся на базе Московской молодежной антинаркотической площадке. В мероприятии приняли участие: заместитель начальника УНК ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Александр Черенков; заместитель начальника отдела межведомственного взаимодействия с органами государственной власти и в сфере профилактики подполковник полиции Петр Шевчук; режиссёр, актёр театра и кино Иван Охлобыстин, а также волонтеры и участники интерактивных профилактических мероприятий.В начале встречи с приветственным словом к присутствующим обратился заместитель начальника УНК ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Александр Черенков. Он отметил, что основная цель Акции – это привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, сбор и проверка оперативно-значимой информации, оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых, возможность объединить усилия государства и общества в борьбе с наркоугрозой. Затем участники мероприятия ответили на вопросы аудитории.Далее, состоялась торжественная церемония награждения благодарственными письмами активных волонтеров.Позже гостей пригласили на экскурсию по Московской молодежной антинаркотической площадке, где экспозиции позволили присутствующим окунуться в проблему наркомании и наглядно ознакомиться с ее негативными проявлениями.По итогам мероприятия приглашенные отметили важность и эффективность проведения акции «Сообщи, где торгуют смертью» и пообещали продолжить дальнейшее сотрудничество с полицейскими УНК ГУ МВД России по г. Москве.УНК ГУ МВД России по г. Москве