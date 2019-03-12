Эдита Пьеха откровенно побеседовала с телеведущим Борисом Кочевниковым. Сегодня, 12 марта, на телеканале Россия 1 вышла вторая часть интервью, в котором артистка поведала много личного.

Эдита Пьеха откровенно побеседовала с телеведущим Борисом Кочевниковым.Сегодня, 12 марта, на телеканале "Россия 1" вышла вторая часть интервью, в котором артистка поведала много личного.Артистка призналась шоумену, что ее первый муж композиторАлександр Броневицкий не был примером верности. Более того, музыкант свои похожденияот жены не скрывал.Пьеха отметила, что очень страдала от измен мужа. Чтобы заглушитьболь от предательства, она как-то решилась на адюльтер. "Что-то наподобие курортногороманчика, но это было недолго", – призналась Эдита Пьеха.Заинтересовавшийся темой Корчевников спросил, была ли этаизмена единичной в жизни звезды. Шоумен не был готов услышать правду, когдаПьеха заговорила, он поменялся в лице."Не помню, может не единственный. Я не святая, но и не оченьгрязная. Чуть-чуть, где-то были какие-то грешки. Я думаю, Боженька простит меня.Это какие-то слабости в отместку. Как же, Сан Саныч может, а я не могу? Я тоже могу. Святых нет, иначе была бы святаяЭдита, но нет такой среди святых", – улыбнулась Эдита Станиславовна.Также артистка рассказала, что сама ушла от Броневицкого.Она устала от его постоянных измен, тем более муж позволял себе поднимать нанее руку. Меж тем, артистка жалеет, что развелась с композитором. По мнению , она могла бы продлить жизнь супругу."Он умер очень грустно: запертый в Нальчике, в номере. Утромего нашли мертвым. И мы втроем: Илона, мама его, и я – стояли в театре эстрады,уже гроб не открывали, потому что он дня три-четыре в тепле стоял. Мужественныйсимпатичный, талантливый обаятельный. Я себя виню в том, что он умер. Не надобыло с ним разводиться. Если бы я не ушла от него он бы еще пожил и прожил бы дольше",– с горечью отметила .