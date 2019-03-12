Бразильский карнавал предоставил модели Victoria’s Secret возможность продемонстрировать свои прелести. Изабель Гулар явилась на самбадром в бюстгальтере из соединенных в цепи кристаллов.

Бразильский карнавал предоставил модели Victoria’s Secret возможностьпродемонстрировать свои прелести. Изабель Гулар явилась на самбадром вбюстгальтере из соединенных в цепи кристаллов.Модель блеснула в Рио-де-Жанейро. Ежегодныйкарнавал, во время которого участники наряжаются в яркие костюмы и выходят наулицы города, стартовал в бразильской столице 1 марта. Он продлился 5 дней. Втанцевальных программах карнавала на сей раз выступили около 7 миллионовчеловек.Фурор на трибунах самбадрома произвела модель бренда нижнегобелья . Изабель Гулар выделялась даже на фоне традиционнооткровенных костюмов танцоров. Фотографы запечатлели 34-летнюю супермодель вбюстгальтере из соединенных в цепи кристаллов, через которые просвечивала ееобнаженная грудь.Изабель , которая дополнила свой наряд короткими чернымишортами, сопровождала на празднике актриса Бруна Маркезини. Звезда также непосчитала нужным скрывать свою грудь, облачившись в топ из прозрачной ткани,украшенный кристаллами, пишет британская Daily Mail.Напомним,грандиозное шоу известного бельевого бренда состоялось в ноябре прошлого года в Нью-Йорке . По подиуму в ярких нарядах и с неизменными крыльями прошлись всемирно известные модели. Так, Белла Хадид вышла в свет в абсолютно прозрачных трусиках. По мнению русскоязычных пользователей Сети, любительница минималистичного белья Анастасия Волочкова просто умерла от зависти.