Бразильский карнавал предоставил модели Victoria’s Secret возможность
продемонстрировать свои прелести. Изабель Гулар явилась на самбадром в
бюстгальтере из соединенных в цепи кристаллов.
Бразильский карнавал предоставил модели Victoria’s Secret возможность
продемонстрировать свои прелести. Изабель Гулар явилась на самбадром в
бюстгальтере из соединенных в цепи кристаллов.
Модель блеснула в Рио-де-Жанейро. Ежегодный
карнавал, во время которого участники наряжаются в яркие костюмы и выходят на
улицы города, стартовал в бразильской столице 1 марта. Он продлился 5 дней. В
танцевальных программах карнавала на сей раз выступили около 7 миллионов
человек.
Фурор на трибунах самбадрома произвела модель бренда нижнего
белья . Изабель Гулар выделялась даже на фоне традиционно
откровенных костюмов танцоров. Фотографы запечатлели 34-летнюю супермодель в
бюстгальтере из соединенных в цепи кристаллов, через которые просвечивала ее
обнаженная грудь.
Изабель , которая дополнила свой наряд короткими черными
шортами, сопровождала на празднике актриса Бруна Маркезини. Звезда также не
посчитала нужным скрывать свою грудь, облачившись в топ из прозрачной ткани,
украшенный кристаллами, пишет британская Daily Mail.
Напомним,
грандиозное шоу известного бельевого бренда состоялось в ноябре прошлого года в Нью-Йорке . По подиуму в ярких нарядах и с неизменными крыльями прошлись всемирно известные модели. Так, Белла Хадид вышла в свет в абсолютно прозрачных трусиках. По мнению русскоязычных пользователей Сети, любительница минималистичного белья Анастасия Волочкова просто умерла от зависти.