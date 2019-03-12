Юлия Тимошенко нелепо оправдалась за свое предстоящее
поражение на выборах. Лидер Батькивщины обвинила в проигрыше
президента Петра Порошенко.
Юлия Тимошенко нелепо оправдалась за свое предстоящее
поражение на выборах. Лидер "Батькивщины" обвинила в проигрыше
президента Петра Порошенко.
Действующий глава государства не в состоянии честно победить,
заявила Тимошенко, признав тем самым, что она проиграет на выборах 31 марта. Лидер
"Батькивщины" снова упомянула о провокациях администрации, которые,
по ее словам, достигли апогея.
Одна из таких провокаций – регистрация на выборах однофамильца
Тимошенко, некоего Юрия Владимировича. Как утверждает оранжевая принцесса, его отправил
на выборы лично Порошенко. Это сделано для того, чтобы сбить с толку избирателя,
который может поставить галочку за неизвестного человека только потому, что его
инициалы и фамилия "Ю.В. Тимошенко".
Кроме того, обвинила Службу безопасности Украины в
то, что она выписала более десяти тысяч повесток членам партии
"Батькивщина" и принуждает их
отказаться от работы на выборах президента. Эту ситуацию политик сравнила с 37-м
годом. "Всем этим сегодня занимается СБУ вместе с Генпрокуратурой. Репрессии
достигли апогея, также, как и фейки, которые сегодня создает администрация
президента", – заявила Тимошенко.
Ранее она уже обвиняла Петра Порошенко в подготовке массовых
фальсификаций на предстоящих выборах. Речь шла о вбросах бюллетеней за так
называемых мертвых душ и подготовке фальшивых списков избирателей.
Выборы президента Украины намечены на 31 марта, в них примут
участие 39 кандидатов. В лидеры предвыборной гонки около месяца назад вырвался
актер Владимир Зеленский, второе место занимает лидер "Батькивщины"
Юлия . Третий в списке – действующий президент Петр Порошенко.