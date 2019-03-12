Юлия Тимошенко нелепо оправдалась за свое предстоящее поражение на выборах. Лидер Батькивщины обвинила в проигрыше президента Петра Порошенко.

Юлия Тимошенко нелепо оправдалась за свое предстоящеепоражение на выборах. Лидер "Батькивщины" обвинила в проигрышепрезидента Петра Порошенко.Действующий глава государства не в состоянии честно победить,заявила Тимошенко, признав тем самым, что она проиграет на выборах 31 марта. Лидер"Батькивщины" снова упомянула о провокациях администрации, которые,по ее словам, достигли апогея.Одна из таких провокаций – регистрация на выборах однофамильцаТимошенко, некоего Юрия Владимировича. Как утверждает оранжевая принцесса, его отправилна выборы лично Порошенко. Это сделано для того, чтобы сбить с толку избирателя,который может поставить галочку за неизвестного человека только потому, что егоинициалы и фамилия "Ю.В. Тимошенко".Кроме того, обвинила Службу безопасности Украины вто, что она выписала более десяти тысяч повесток членам партии"Батькивщина" и принуждает ихотказаться от работы на выборах президента. Эту ситуацию политик сравнила с 37-мгодом. "Всем этим сегодня занимается СБУ вместе с Генпрокуратурой. Репрессиидостигли апогея, также, как и фейки, которые сегодня создает администрацияпрезидента", – заявила Тимошенко.Ранее она уже обвиняла Петра Порошенко в подготовке массовыхфальсификаций на предстоящих выборах. Речь шла о вбросах бюллетеней за такназываемых мертвых душ и подготовке фальшивых списков избирателей.Выборы президента Украины намечены на 31 марта, в них примутучастие 39 кандидатов. В лидеры предвыборной гонки около месяца назад вырвалсяактер Владимир Зеленский, второе место занимает лидер "Батькивщины"Юлия . Третий в списке – действующий президент Петр Порошенко.