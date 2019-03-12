В Хайбуллинском районе Башкирии около деревни Сакмар-Назаргулово накануне произошел несчастный случай с подростком. Ученик седьмого класса влетел в электроопору, спускаясь с горы на ледянке. Школьника увезли в больницу.

В Хайбуллинском районе Башкирии около деревни Сакмар-Назаргулово накануне произошел несчастный случай с подростком. Ученик седьмого класса влетел в электроопору, спускаясь с горы на ледянке. Школьника увезли в больницу. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, перелом черепа и ушибы..Как сообщает ГТРК "Башкортостан", в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.