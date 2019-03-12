Мужчина сообщил ложную информацию о готовящихся против заявителя противоправных действиях и предложил за денежное вознаграждение предовратить их...

«Следственной частью СУ УВД по ЦАО возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств в крупном размере путем покушения на мошенничество», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В полицию поступило заявление от 62-летнего мужчины. Он рассказал, что ему позвонил неизвестный и сообщил о том, что в отношении него возможны противоправные действия со стороны третьих лиц. Звонивший пообещал за денежное вознаграждение предотвратить их, для чего предложил встретиться в помещении кафе на Большой Татарской улице.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по вышеуказанному адресу при передаче заявителем 300 тысяч рублей задержали подозреваемого – 42-летнего жителя столицы. Установлено, что задержанный мужчина сообщил ложную информацию о готовящихся против заявителя противоправных действиях.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», ст. 159 УК РФ «Мошенничество».В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление и задержание соучастников данного противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60