Местные жители подозреваются в фиктивной постановке на учет 18 иностранных граждан.

В феврале текущего года участковыми уполномоченным полиции МО МВД России «Ковровский» и МО МВД России «Муромский» при проведении оперативно-профилактических мероприятий выявлены факты фиктивной постановки на учет иностранных граждан.Установлено, что в период с августа по ноябрь прошлого года 31-летний ковровчанин направил в территориальный отдел по вопросам миграции 11 уведомлений о прибытии граждан ближнего зарубежья с указанием места их проживания в своей квартире. Фигурант не имел намерения предоставлять жилое помещение для проживания иностранным гражданам и достоверно знал, что они не будут проживать по данному адресу.В аналогичном противоправном деянии подозревается 33-летний ковровчанин, который в период с ноября прошлого по февраль текущего года поставил на миграционный учет по месту своего жительства четырех иностранных граждан.В Муромском районе фиктивную постановку на учет троих уроженцев соседнего государства в своих частных домах и квартирах осуществили 48-и и 53-летняя жительницы района, а также 59-летний житель Мурома.В настоящее время дознавателями в Коврове и Муроме возбуждено пять уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.