Им оказался житель Вязниковского района

Им оказался житель Вязниковского районаВ Муроме под грузовой поезд попал 31-летний мужчина. Трагедия произошла 11 марта.В пресс-службе регионального УМВД на транспорте подтвердили факт гибели молодого человека - жителя Вязниковского района.Как рассказывают свидетели, машинист поезда якобы увидел мужчину на железной дороге, но, к сожалению, уже не успевал ничего сделать.Дело направили в Следственный комитет, специалисты ведомства устанавливают все обстоятельства случившегося. По некоторым данным, мужчина таким образом мог покончить с собой.