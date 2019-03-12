Законопроект о повышении пенсий малообеспеченным пенсионерам поддержали все регионы. Документ принят Госдумой в первом чтении.

Законопроект о повышении пенсий малообеспеченным пенсионерамподдержали все регионы. Документ принят Госдумой в первом чтении.Депутаты-единороссы во всех регионах поддержали принятыйДумой проект закона, сообщила первый замсекретаря генсовета партии Ольга Баталина.По ее словам, он отвечает приоритетному направлению деятельности государства –повышению качества жизни пенсионеров.Парламентарий напомнила, что об этом шла речь в посланиипрезидента Федеральному Собранию. "Поручения президента должны не простовыполняться по букве закона, но и, главное, отвечать поставленной задаче. А это– поддержка достойного уровня жизни пожилых граждан, рост их доходов", -заявила Баталина.Принятое сегодня в первом чтении изменение порядкаиндексации пенсий коснется почти пяти миллионов неработающих малообеспеченныхпенсионеров. "Все они получают федеральную или региональную доплату к пенсии,так как размер назначенной пенсии не достигает прожиточного минимума в регионе",– сказала депутат.Напомним, что Госдума приняла сегодня, 12 марта в первомчтении о повышении пенсий сверх прожиточного минимума. Когда онзаработает, общая сумма доходов пенсионера будет доведена до прожиточногоминимума, после чего выплаты индексируются. В результате прибавка будетвыплачиваться сверх минимального размера, установленного для пенсионеров. Такжегражданам доплатят то, что было не получено ими в этом году.