Законопроект о повышении пенсий малообеспеченным пенсионерам
поддержали все регионы. Документ принят Госдумой в первом чтении.
Законопроект о повышении пенсий малообеспеченным пенсионерам
поддержали все регионы. Документ принят Госдумой в первом чтении.
Депутаты-единороссы во всех регионах поддержали принятый
Думой проект закона, сообщила первый замсекретаря генсовета партии Ольга Баталина.
По ее словам, он отвечает приоритетному направлению деятельности государства –
повышению качества жизни пенсионеров.
Парламентарий напомнила, что об этом шла речь в послании
президента Федеральному Собранию. "Поручения президента должны не просто
выполняться по букве закона, но и, главное, отвечать поставленной задаче. А это
– поддержка достойного уровня жизни пожилых граждан, рост их доходов", -
заявила Баталина.
Принятое сегодня в первом чтении изменение порядка
индексации пенсий коснется почти пяти миллионов неработающих малообеспеченных
пенсионеров. "Все они получают федеральную или региональную доплату к пенсии,
так как размер назначенной пенсии не достигает прожиточного минимума в регионе",
– сказала депутат.
Напомним, что Госдума приняла сегодня, 12 марта в первом
чтении о повышении пенсий сверх прожиточного минимума. Когда он
заработает, общая сумма доходов пенсионера будет доведена до прожиточного
минимума, после чего выплаты индексируются. В результате прибавка будет
выплачиваться сверх минимального размера, установленного для пенсионеров. Также
гражданам доплатят то, что было не получено ими в этом году.