Госдума во вторник, 12 марта, окончательно приняла законопроект, закрепляющий понятие цифровые права. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин отметил, что нормативно-правовой акт формирует основу для дальнейшего развития цифровой экономики и направлен на реализацию послания президента Федеральному собранию.

Госдума во вторник, 12 марта, окончательно приняла законопроект, закрепляющий понятие "цифровые права". Спикер нижней палаты Вячеслав Володин отметил, что нормативно-правовой акт формирует основу для дальнейшего развития цифровой экономики и направлен на реализацию послания президента Федеральному собранию.Документ вводит в российское законодательство понятие"цифровые права". Это особые обязательственные и иные права,содержание и условия осуществления которых определяются правиламиинформационной системы, отвечающей требованиям закона.Нормативно-правовой акт совершенствует правила гражданскогозаконодательства о форме сделок, в том числе договоров. К обычной форме сделкив письменном виде приравнивается выражение лицом воли с помощью электронныхсредств.Затрагивает нормативно-правовой акт и"самоисполняемые" сделки – так называемые смарт-контракты.Устанавливается правило, что исполнение производится самой информационнойсистемой. Также уточняется, что электронными или иными техническими средствамимогут приниматься решения на собраниях, где практикуется заочное голосование.Принятый законопроект вступит в силу 1 октября 2019 года. Пословам Вячеслава Володина, это новая сфера отечественного права, поэтомунеобходимо закреплять базовые понятия. Председатель нижней палаты напомнил, чтопрезидент Владимир Путин назвал развитие цифровой экономики одним изприоритетов и поручил парламентариям принять необходимые законы.Несмотря на активное внедрение цифровых технологий в жизнь,вопросы юридической защиты все еще были неурегулированными."Послепринятия закона граждане и юрлица получат дополнительные гарантии, позволяющиеболее активно участвовать в развитии экономики будущего", – сказал ранееспикер.Законодательное обеспечение развития цифровой экономики –один из приоритетов Госдумы в весеннюю сессию. Кроме "цифровых прав",речь идет о финансовых активах, краудфандинге и других важных вопросах. "Ввесеннюю сессию мы обеспечим принятие целого блока законопроектов по данномувопросу", – отметил ранее Вячеслав Володин.