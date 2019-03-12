Радиоактивный след обнаружился в деле группы Дятлова. Среди погибших на североуральском перевале в 1959 году туристов был сотрудник секретного предприятия комбинат №817.

Радиоактивный след обнаружился в деле группы Дятлова. Средипогибших на североуральском перевале в 1959 году туристов был сотрудниксекретного предприятия "комбинат №817".Участник Георгий Кривонищенко просил называтьсебя Юрием. Видимо, из-за этого и возникла путаница в записях участников походаи исследователей обстоятельств гибели туристов. Выходец с Украины участвовал вликвидации Кыштымской аварии – первой крупной техногенной катастрофы в СССР свыбросом радиации. А незадолго до экспедиции Дятлова уволился с секретногопредприятия по производству компонентов ядерного оружия.Георгий окончил строительный факультет Уральскогополитехнического института в 1957 году. "Юрий" работал прорабом или инженеромна комбинате №817 – сегодня это объединение "Маяк" по производствукомпонентов ядерного оружия в Озерске Челябинской области.Кривонищенко был опытным туристом. Почти во все свои походыон отправлялся вместе с Дятловым. Игорь был лучшим другом Кривонищенко,прислушивался к его мнению и полностью ему доверял. В экспедиции группы ДятловаГеоргий был главной опорой Игоря. Если другие участникиоспаривали какое-то из решений руководителя, то друг немедленно приходил ему напомощь, пишет "Газета.ру".Как известно, после гибели радиациюобнаружили на нескольких предметах одежды жертв трагедии. Трупы Георгия Кривонищенкои Юрия Дорошенко были обнаружены 26 февраля 1959 года рядом с костром – подкедром в полутора километрах от палатки. Это были первые из погибших членовгруппы Дятлова, найденные поисковиками. На Георгии было только нижнее белье, аруки повреждены сильными ожогами.