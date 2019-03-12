Радиоактивный след обнаружился в деле группы Дятлова. Среди
погибших на североуральском перевале в 1959 году туристов был сотрудник
секретного предприятия комбинат №817.
Радиоактивный след обнаружился в деле группы Дятлова. Среди
погибших на североуральском перевале в 1959 году туристов был сотрудник
секретного предприятия "комбинат №817".
Участник Георгий Кривонищенко просил называть
себя Юрием. Видимо, из-за этого и возникла путаница в записях участников похода
и исследователей обстоятельств гибели туристов. Выходец с Украины участвовал в
ликвидации Кыштымской аварии – первой крупной техногенной катастрофы в СССР с
выбросом радиации. А незадолго до экспедиции Дятлова уволился с секретного
предприятия по производству компонентов ядерного оружия.
Георгий окончил строительный факультет Уральского
политехнического института в 1957 году. "Юрий" работал прорабом или инженером
на комбинате №817 – сегодня это объединение "Маяк" по производству
компонентов ядерного оружия в Озерске Челябинской области.
Кривонищенко был опытным туристом. Почти во все свои походы
он отправлялся вместе с Дятловым. Игорь был лучшим другом Кривонищенко,
прислушивался к его мнению и полностью ему доверял. В экспедиции группы Дятлова
Георгий был главной опорой Игоря. Если другие участникиоспаривали какое-то из решений руководителя, то друг немедленно приходил ему на
помощь, пишет "Газета.ру".
Как известно, после гибели радиацию
обнаружили на нескольких предметах одежды жертв трагедии. Трупы Георгия Кривонищенко
и Юрия Дорошенко были обнаружены 26 февраля 1959 года рядом с костром – под
кедром в полутора километрах от палатки. Это были первые из погибших членов
группы Дятлова, найденные поисковиками. На Георгии было только нижнее белье, а
руки повреждены сильными ожогами.