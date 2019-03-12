С 13 апреля платежная система Visa увеличит предельную сумму покупок, которую можно оплатить бесконтактно и без введения ПИН-кода, до 3 тысяч рублей (в настоящее время эта сумма составляет 1 тысячу рублей).

С 13 апреля платежная система Visa увеличит предельную сумму покупок, которую можно оплатить бесконтактно и без введения ПИН-кода, до 3 тысяч рублей (в настоящее время эта сумма составляет 1 тысячу рублей).Как пояснили ТАСС в пресс-службе платежной системы, данные изменения учитывают уровень развития платежного рынка и сформировавшиеся платежные привычки россиян.По данным международной платежной системы Visa, Россия входит в тройку лидеров по количеству бесконтактных платежей.