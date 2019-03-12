После постройки переправы через Керченский пролив выяснилось, что она не так безвредна, как может показаться на первый взгляд. Власти выступили с шокирующим признанием о Крымском мосте и рассказали о возникших проблемах.
После постройки переправы через Керченский пролив выяснилось, что она не так безвредна, как может показаться на первый взгляд. Власти выступили с шокирующим признанием о Крымском мосте и рассказали о возникших проблемах.
Переправа создала эффект дамбы, что приводит к заиливанию
Азовского моря и проблемам судоходства. Об этом в своей колонке в
интернет-издании "Обозреватель" написал первый замминистра по
вопросам временно оккупированных территорий Украины Юсуф Куркчи.
По его словам, до появления Крымского моста вода свободно
перетекала между Черным и азовским морями, что создавало особую экосистему в
районе Керченского пролива. "Если течет река и посередине ее поставить
камень, течение изменится? Да. Течение будет идти по бокам, а посередине что?
Там будет заиливание", – полагает чиновник.
"Камешки" в данном случае – это опоры Крымского
моста, который фактически стал дамбой, перекрывшей пролив, отметил Куркчи. По
его словам, под переправой могут проходить суда с осадкой не более восьми
метров, но эта глубина уменьшается, поскольку на дне скапливается ил.
Замминистра отметил, что из Керчи, которая расположена в
непосредственной близости от Крымского моста, обращались к администрациям
других портов с просьбой изменить размеры судов. В противном случае количество
аварий увеличится, делает тревожный прогноз чиновник.
В болото Азовское море после постройки не
превратится, но фарватеры будут мелеть, уверен Куркчи. "Мы можем говорить
о том, что это проблема для всего судоходства в Азовском море, и для России в
том числе, и они это понимают", – резюмировал чиновник.
Переправа через Керченский пролив открылась для
автомобильного движения в мае прошлого года. Сейчас строители возводят железную
дорогу по . Первые поезда по ней пройдут в конце текущего года.