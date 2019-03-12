После постройки переправы через Керченский пролив выяснилось, что она не так безвредна, как может показаться на первый взгляд. Власти выступили с шокирующим признанием о Крымском мосте и рассказали о возникших проблемах.

После постройки переправы через Керченский пролив выяснилось, что она не так безвредна, как может показаться на первый взгляд. Власти выступили с шокирующим признанием о Крымском мосте и рассказали о возникших проблемах.Переправа создала эффект дамбы, что приводит к заиливаниюАзовского моря и проблемам судоходства. Об этом в своей колонке винтернет-издании "Обозреватель" написал первый замминистра повопросам временно оккупированных территорий Украины Юсуф Куркчи.По его словам, до появления Крымского моста вода свободноперетекала между Черным и азовским морями, что создавало особую экосистему врайоне Керченского пролива. "Если течет река и посередине ее поставитькамень, течение изменится? Да. Течение будет идти по бокам, а посередине что?Там будет заиливание", – полагает чиновник."Камешки" в данном случае – это опоры Крымскогомоста, который фактически стал дамбой, перекрывшей пролив, отметил Куркчи. Поего словам, под переправой могут проходить суда с осадкой не более восьмиметров, но эта глубина уменьшается, поскольку на дне скапливается ил.Замминистра отметил, что из Керчи, которая расположена внепосредственной близости от Крымского моста, обращались к администрациямдругих портов с просьбой изменить размеры судов. В противном случае количествоаварий увеличится, делает тревожный прогноз чиновник.В болото Азовское море после постройки непревратится, но фарватеры будут мелеть, уверен Куркчи. "Мы можем говоритьо том, что это проблема для всего судоходства в Азовском море, и для России втом числе, и они это понимают", – резюмировал чиновник.Переправа через Керченский пролив открылась дляавтомобильного движения в мае прошлого года. Сейчас строители возводят железнуюдорогу по . Первые поезда по ней пройдут в конце текущего года.