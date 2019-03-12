У одной из них он попросил более 800 тысяч

У одной из них он попросил более 800 тысячВладимирские полицеские завершили расследование уголовного дела в отношении 60-летнего уроженца соседнего государства. Его обвиняют в мошенничестве.Мужчину, одетого в форму сотрудника надзорного ведомства, задержали в момент передачи денег от женщины, которой он обещал помочь освободить от уголовного преследования ее сыновей. За это он попросил более 800 тысяч рублей.Кроме того, в пресс-службе УМВД России по Владимирской области рассказали, что «лжесотрудник», разговорившись с женщиной на остановке, предложил оказать ей содействие в получении льготного жилья вне очереди и получил от нее 320 тысяч рублей.Уголовные дела направлены в суд.