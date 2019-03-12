Правоохранители ищут злоумышленника

Правоохранители ищут злоумышленникаРегиональный СледКом возбудил уголовное дело по факту совершения развратных действий в отношении 12-летней девочки.Девочка возвращалась после школы домой, по дороге заметила, что ее преследует неизвестный мужчина, позвонила маме и рассказала о происходящем. Однако должной реакции со стороны родителя не последовало, в то время как дома был дедушка и мог встретить внучку.Подозрительный мужчина проследовал за школьницей, зашёл вместе с ней в лифт, где совершил развратные действия в отношении ребёнка.Следователи и полицейские ищут злоумышленника. Расследование уголовного дела продолжается.