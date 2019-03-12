Правоохранители изъяли 8 игровых автоматов

Правоохранители изъяли 8 игровых автоматовВладимирская прокуратура совместно с УМВД России по городу Владимиру провела проверку в сфере противодействия организации незаконной игорной деятельности.В ходе рейда правоохранители изъяли 8 игровых аппаратов из нежилого помещения на улице Чайковского. Там находился незаконный игровой клуб, который работал круглосуточно. Организаторы соблюдали все правила конспирации.Материалы проверки переданы в региональный СледКом. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело за незаконную организацию и проведение азартных игр.