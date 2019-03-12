Представляясь сотрудником надзорного ведомства, фигурант предлагал оказать содействие в освобождении лиц от уголовного преследования и получении жилья вне очереди.

Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру завершено расследование уголовного дела в отношении 60-летнего уроженца соседнего государства. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество) и ст.159 УК РФ (мошенничество).Как сообщалось ранее, фигурант, одетый в форму сотрудника надзорного ведомства, был задержан оперативниками осенью прошлого года в момент передачи ему денег женщиной, которой он обещал оказать помощь в освобождении от уголовного преследования её сыновей за денежное вознаграждение в сумме более 800 тысяч рублей. В ходе расследования уголовного дела был установлен ещё один эпизод противоправной деятельности «лжесотрудника». По версии следствия, обвиняемый, разговорившись с женщиной на остановке, предложил оказать ей содействие в получении льготного жилья вне очереди и, злоупотребив доверием потерпевшей, получил от нее денежные средства в сумме 320 000 рублей.На период следствия в отношении фигуранта была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время уголовные дела, объединенные в одно производство, направлены в суд для рассмотрения по существу.