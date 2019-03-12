Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Внуково г. Москвы задержали двух женщин в возрасте 40 и 50 лет по подозрению в краже содержимого посылки в сортировочном цехе почтового отделения...

«Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Внуково г. Москвы задержали двух женщин в возрасте 40 и 50 лет по подозрению в краже содержимого посылки в сортировочном цехе почтового отделения. Информация о происшествии поступила в полицию от представителей службы безопасности предприятия, расположенного на 2-й Рейсовой улице», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Установлено, что операторы, воспользовавшись служебным положением, вскрыли одну из посылок и похитили оттуда мобильный телефон. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ "Кража". Похищенное изъято. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать оперативное видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк