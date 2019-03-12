Телеведущая и блогер поделилась эмоциями в Stories своего Instagram. Алена Водонаева не стала молчать, увидев нелестный отзыв о домашнем питомце.

Телеведущая и блогер поделилась эмоциями в Stories своего Instagram. Алена Водонаева не стала молчать, увидевнелестный отзыв о домашнем питомце.Экс-участница "Дома-2" поделиласьв соцсети роликом, в котором играет со своим любимым котом. На кадрах АленаВодонаева дразнит животное, которое явно злится и кусается."Кто-то спрашивал, чтотакое "кусь". Показываю) Будничные наши ракапакатуськи. Да, моя кошачья собакаумеет рычать и шипеть. А вы хотели бы кусь от Эскобара?" – подписалаАлена свой пост (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены –прим. ред.). Публикация собрала массу неоднозначных отзывов.Одна из пользовательницсоцсети довольно оскорбительно высказалась о киске Водонаевой. Она назвала котауродливым. Телеведущая отреагировала на такой комментарий веселым смайликом.Некоторые фолловерыотметили, что было бы не лишним привести в порядок шерстьсвоего питомца. Также ряд подписчиков посчитали, что девушка издевается надкотом. "Ненависть к людям будет у кота после таких "игр". Выдоводите кота, а потом отправите в приют или усыплять, потому что "агрессивныйстал", "Бедный кошара", – высказались пользователи соцсети. Однаконашлись и те, кто посчитал подобные игры с животным вполне допустимыми.Напомним, ранее в марте призналась, чтозапустила себя и набрала лишний вес. Телеведущая пообещала поклонникамвернуться в прежнюю форму в ближайшее время.