Телеведущая и блогер поделилась эмоциями в Stories своего Instagram. Алена Водонаева не стала молчать, увидев
нелестный отзыв о домашнем питомце.
Телеведущая и блогер поделилась эмоциями в Stories своего Instagram. Алена Водонаева не стала молчать, увидев
нелестный отзыв о домашнем питомце.
Экс-участница "Дома-2" поделилась
в соцсети роликом, в котором играет со своим любимым котом. На кадрах Алена
Водонаева дразнит животное, которое явно злится и кусается.
"Кто-то спрашивал, что
такое "кусь". Показываю) Будничные наши ракапакатуськи. Да, моя кошачья собака
умеет рычать и шипеть. А вы хотели бы кусь от Эскобара?" – подписала
Алена свой пост (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены –
прим. ред.). Публикация собрала массу неоднозначных отзывов.
Одна из пользовательниц
соцсети довольно оскорбительно высказалась о киске Водонаевой. Она назвала кота
уродливым. Телеведущая отреагировала на такой комментарий веселым смайликом.
Некоторые фолловеры
отметили, что было бы не лишним привести в порядок шерсть
своего питомца. Также ряд подписчиков посчитали, что девушка издевается над
котом. "Ненависть к людям будет у кота после таких "игр". Вы
доводите кота, а потом отправите в приют или усыплять, потому что "агрессивный
стал", "Бедный кошара", – высказались пользователи соцсети. Однако
нашлись и те, кто посчитал подобные игры с животным вполне допустимыми.
Напомним, ранее в марте призналась, что
запустила себя и набрала лишний вес. Телеведущая пообещала поклонникам
вернуться в прежнюю форму в ближайшее время.