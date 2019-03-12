Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с критикой в адрес члена одного из региональных законодательных собраний, позволившего себе некорректные высказывания в адрес малоимущих пенсионеров. По словам председателя нижней палаты, такое поведение недопустимо.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с критикой в адрес члена одного из региональных законодательных собраний, позволившего себе некорректные высказывания в адрес малоимущих пенсионеров. По словам председателя нижней палаты, такое поведение недопустимо.О произошедшем спикер упомянул в ходе обсуждениязаконопроекта о доплатах к пенсиям. "Мы стали свидетелями, когда один издепутатов регионального законодательного собрания высказался очень, мягкоговоря, некорректно в отношении тех, кто сейчас попадает под действиезакона", – отметил Володин.По словам спикера, депутат, допустивший некорректныевысказывания, посчитал себя "более эффективным человеком", примеромдругим. Володин подчеркнул, что речь идет о людях – инвалидах с детства, тех,кто ухаживал за детьми, поэтому не наработал стаж, кто работал там, где быламаленькая зарплата."Мы осуждаем такие заявления. Я думаю, вы согласитесь,нельзя так себя вести, тем более отзываться о наших гражданах", – обратилсяспикер к коллегам-парламентариям.Говоря о президентском законопроекте об индексации пенсийсверх прожиточного минимума, председатель нижней палаты напомнил, что впослании Федеральному собранию глава государства призвал устранитьнесправедливость в отношении пенсионеров.Володин напомнил, что тем, чей доход стал выше прожиточногоминимума после индексации пенсии, снизили доплату к ней или вовсе перестали еевыплачивать. Такого быть не должно, подчеркнул спикер.Напомним, ранее на заседании Волгоградской областной думы,где обсуждался проект закона об индексации пенсий сверх прожиточного минимума,депутат Гасан Набиев заявил, что минимальную пенсию получают "лишьтунеядцы и люди с алкогольной зависимостью". Позже парламентарий извинилсяза свои слова, назвав их "неточным высказыванием".