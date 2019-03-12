Пользователи нашли старый аккаунт герцогини Сассекской в Twitter. Многие посты Меган Маркл показались поклонникам очень любопытными.

Пользователи нашли старый аккаунт герцогини Сассекской в Twitter. Многие посты Меган Маркл показались поклонникам очень любопытными.Супруга принца Гарри на протяжении трех лет вела страницу под псевдонимом The Working Actress (Работающая актриса – Прим. ред.), где опубликовала свои размышления и шуточные замечания. Благодаря этому аккаунту поклонники узнали, что герцогиня долгое время увлекалась китайской иглотерапией и индийской медициной Аюрведо."Когда мой врач вводит одну иглу в мой лоб, он в шутку называет меня единорогом. Удивительно, но это повышает мне настроение", "Встретилась с индийским доктором. Разговор с ним перевернул мой мир. Сейчас я чувствую себя девочкой-хиппи, которая обожает нетрадиционную медицину", – делилась со своими подписчиками королевская особа.Напомним, первенец и принца Гарри появится на свет в конце апреля. Пока остается неизвестным пол ребенка. Вероятно, будущие родители пока и сами не знают, кто у них родится. Во время церемонии Endeavour Fund Awards маленькая девочка спросила у герцогини, кого она ждет. "Мы пока не знаем, будет это мальчик или девочка. Хотим, чтобы это был сюрприз", – ответила бывшая актриса.Тем временем британцы продолжают делать ставки на возможное имя будущего наследника. Самым популярным именем остается Диана. Жители Соединенного Королевства также голосуют за имена Виктория, Элис, Альберт и Филипп.