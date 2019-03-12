Петру Порошенко удалось навязать своим оппонентам по
предвыборной гонке националистическую повестку. Президент Украины стремится еще
больше измазать коричневым Юлию Тимошенко, чтобы лишить ее электоральных
преимуществ.
Петру Порошенко удалось навязать своим оппонентам по
предвыборной гонке националистическую повестку. Президент Украины стремится еще
больше "измазать коричневым" Юлию Тимошенко, чтобы лишить ее электоральных
преимуществ.
Закон о "мове", предусматривающий усиление позиций
украинского языка как государственного, с вероятностью в 50% будет принят
Верховной радой. Это необходимо Петру Порошенко, чтобы вернуть в мейнстрим свою
националистическую повестку.
При этом такую повестку успешно навязывал в
последнее время своим соперникам по президентской гонке. С Юлией Тимошенко это
сыграло злую шутку, сузив возможность расширения электоральной базы. В
последние недели вместо роста рейтинга наблюдалось уменьшение популярности
лидера "Батькивщины", отмечают эксперты.
"Для закон нужен, чтобы забивать собой
львиную долю информационного пространства и доминировать над остальными
украинскими политиками. Втягивать в собственный сценарий оппозицию, что
наблюдалось всю осень и зиму – тогда Тимошенко и Ляшко голосовали за
непродление "Большого договора" с Россией, за членство в ЕС и НАТО",
– отметил политолог Дмитрий Гаевский. Он подчеркивает, что в результате лидеры
оппозиции повторяют все тезисы Порошенко.
По словам политолога Сергея Белашко, Юлия Тимошенко усилиями
"слилась в мейнстрим, заданный Банковой". Лидер
"Батькивщины" загнала себя в "смысловое гетто", вынужденно жонглируя
такими терминами, как "мова, вира, вышиванки". Это при том, что
рейтинг Тимошенко рос, когда она делала упор на борьбе с коррупцией, а не на
танцах с бубнами вокруг томоса. Тем не менее, по мнению политологов, "газовая
принцесса" все же попытается въехать во второй тур – используя лозунг
"посадить друзей Порошенко", пишет "Политнавигатор".