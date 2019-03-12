Петру Порошенко удалось навязать своим оппонентам по предвыборной гонке националистическую повестку. Президент Украины стремится еще больше измазать коричневым Юлию Тимошенко, чтобы лишить ее электоральных преимуществ.

Петру Порошенко удалось навязать своим оппонентам попредвыборной гонке националистическую повестку. Президент Украины стремится ещебольше "измазать коричневым" Юлию Тимошенко, чтобы лишить ее электоральныхпреимуществ.Закон о "мове", предусматривающий усиление позицийукраинского языка как государственного, с вероятностью в 50% будет принятВерховной радой. Это необходимо Петру Порошенко, чтобы вернуть в мейнстрим своюнационалистическую повестку.При этом такую повестку успешно навязывал впоследнее время своим соперникам по президентской гонке. С Юлией Тимошенко этосыграло злую шутку, сузив возможность расширения электоральной базы. Впоследние недели вместо роста рейтинга наблюдалось уменьшение популярностилидера "Батькивщины", отмечают эксперты."Для закон нужен, чтобы забивать собойльвиную долю информационного пространства и доминировать над остальнымиукраинскими политиками. Втягивать в собственный сценарий оппозицию, чтонаблюдалось всю осень и зиму – тогда Тимошенко и Ляшко голосовали занепродление "Большого договора" с Россией, за членство в ЕС и НАТО",– отметил политолог Дмитрий Гаевский. Он подчеркивает, что в результате лидерыоппозиции повторяют все тезисы Порошенко.По словам политолога Сергея Белашко, Юлия Тимошенко усилиями"слилась в мейнстрим, заданный Банковой". Лидер"Батькивщины" загнала себя в "смысловое гетто", вынужденно жонглируятакими терминами, как "мова, вира, вышиванки". Это при том, чторейтинг Тимошенко рос, когда она делала упор на борьбе с коррупцией, а не натанцах с бубнами вокруг томоса. Тем не менее, по мнению политологов, "газоваяпринцесса" все же попытается въехать во второй тур – используя лозунг"посадить друзей Порошенко", пишет "Политнавигатор".