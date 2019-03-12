12.03.2019

2019-03-12 13:05:51

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (8 (9657) от 12 марта 2019 года).

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВЛАДИМИР ПУТИН ПОЗДРАВИЛ СОТРУДНИЦ 1-ГО ОПЕРАТИВНОГО ПОЛКА МОСКОВСКОЙ ПОЛИЦИИ С ДНЁМ 8 МАРТА.

Читайте на странице 1.



НАГРАЖДЕНЫ ДОСТОЙНЫЕ

Заместитель начальника Главного управления МВД России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей ПОНОРЕЦ вручил сотрудникам столичной полиции государственные и ведомственные награды. Читайте на странице 2.



В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ СУТОК — НА ПОСТУ

Торжественное собрание, посвящённое 100-летию со дня образования Экспертно-криминалистической службы в системе МВД России, состоялось в Культурном центре главка столичной полиции. Продолжение на странице 2.



НАЗНАЧЕНИЯ

Читайте на странице 2.



«ПОШЛИ МЫ СО СТАЛИНЫМ НА ОХОТУ И ЗАБЛУДИЛИСЬ...»

Подполковник милиции Ораз Мамралиев скоро будет отмечать 93-й день рождения. Несмотря на столь почтенный возраст, он не производит впечатления глубокого старика, наоборот — подвижен, улыбчив и полностью заряжен позитивом. Подробнее на странице 3.



ДЕВОЧКА И «СЛОН»

В дежурную часть ОМВД России по району Восточное Измайлово поступила информация: в квартире одного из домов на 15-й Парковой улице в ванной комнате ребёнка придавило стиральной машиной. Продолжение читайте на странице 3.



ПРАВИЛА ДОРОЖНЫЕ СОБЛЮДАТЬ ПОЛОЖЕНО

В дошкольном отделении школы № 2045 сотрудниками ГИБДД Зеленоградского административного округа была организована игровая программа по знанию правил дорожного движения «Я знаю ПДД». Подробности читайте на странице 3.



КТО ОХРАНЯЕТ ГРАНИЦЫ

18 марта исполняется 50 лет полку полиции по охране дипломатических представительств и консульств иностранных государств. Читайте на странице 4.



КОНВОЙНЫЙ НАРЯД, КАК ОДИН ЭКИПАЖ…

Согласитесь, словосочетание «ветеран полка» сразу же рисует состоявшийся образ — пожилого седого человека, немного уставшего от жизни и боевых испытаний, как правило, усатого, с зажатой в углу рта закопчённой от долгого употребления трубкой и изредка «роняющего» слова. Подробнее на странице 5.



НА «ЗЕМЛЕ» ДОЛЖНО БЫТЬ СПОКОЙНО…

Перед жителями севера столицы и общественностью отчитались о результатах своей работы за прошлый год участковые уполномоченные полиции из «окраинного» территориального подразделения УВД по САО. Читайте на странице 5.



НА СВЯЗИ — АФЕРИСТЫ

В редакцию обратился пенсионер. Он поделился историей, как несколькими днями ранее столкнулся с мошенниками. Сценарий их действий оказался настолько типовым, можно сказать, хрестоматийным, что я решил вооружить им читателей. Дабы они смогли распознать его в самом начале. Подробности читайте на странице 6.



НЕ ВСЕ ЦЕННОСТИ ИЗМЕРЯЮТСЯ ДЕНЬГАМИ

Более сотни преступлений раскрыл старший оперуполномоченный 7-го отдела 3-й ОРЧ УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве подполковник полиции Евгений ЛАГУТИН за два десятка лет службы. Читайте на странице 6.



ОБНОВЛЕНИЕ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

31 октября 2018 года Президент Российской Федерации утвердил новую редакцию Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года. Продолжение на странице 7.



МОСКВИЧИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УВЕРЕНЫ: ПОЛИЦИЯ ВСЕГДА ПОМОЖЕТ!

По площади Северо-Восточный административный округ — один из крупнейших в столице, а по плотности населения и вовсе первый. О деятельности полиции и приоритетах в её работе мы беседуем с начальником УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве генерал-майором полиции Василием ПЕТРУНИНЫМ. Читайте на странице 8.



НЕДОГЛЯД У НИХ НЕ В ТРЕНДЕ

Такого рекорда в подразделениях Госавтоинспекции ранее, похоже, ещё не было: по итогам 2018 года отдельный батальон ДПС ГИБДД УВД по СВАО третий раз подряд был признан лучшим в столице. Продолжение на странице 9.



ГОСТЯМ ЗДЕСЬ ВСЕГДА РАДЫ

С первых же дней после открытия в 2007 году музей УВД по СВАО регулярно принимает самых разных посетителей. Кроме действующих сотрудников полиции, их близких и ветеранов, музей посещают и юные москвичи. А посмотреть здесь действительно есть на что. Подробнее на странице 9.



ЗАНИМАЙТЕСЬ НА ЗДОРОВЬЕ!

Современный физкультурно-оздоровительный красавец-комплекс возведён на территории УВД по СВАО и в ближайшие месяц-два будет введён в эксплуатацию. Изящное архитектурное решение и фантастически яркое оформление фасада дают уверенность в том, что сотрудникам полиции округа всё должно понравиться. Подробности читайте на странице 9.



ДОМУШНИКИ СЛЕТАЛИСЬ НА ТЁМНЫЕ ОКНА

В ближайшие дни следователи УВД по СВАО передадут в суд уголовное дело, фигурантами которого стали двое москвичей, долгое время промышлявших квартирными кражами. В деле зафиксирована целая серия эпизодов. Читайте на странице 9.



КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Читайте на странице 10.



ЛИЧНАЯ ВЫГОДА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЧЕСТЬ

Повод, по которому сотрудники УВД по ЦАО собрались в актовом зале подразделения, не был радостный. В коллективе произошло ЧП. Старший лейтенант полиции А.В. (его фамилию из этических соображений указывать не будем, ограничимся инициалами) был уличён в получении взятки. Читайте на странице 10.



«ХАЛТУРКА» ДЛЯ НАЛОГОВИКОВ

Молодой москвич-холостяк нет-нет да и подумывал, как бы ему организовать собственное прибыльное дело. Подробнее на странице 11.



ДО ВСТРЕЧИ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ

За шестнадцать лет существования Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя прошёл славный и трудный путь становления, стал одним из крупнейших образовательных учреждений, осуществляющих разностороннюю подготовку специалистов для органов внутренних дел. Читайте на страницах 12-13.



СТЁРТЫ ГРАНИЦЫ ТАМОЖНИ С ПОЛИЦИЕЙ

«Лошади — это поистине сказка», — с такой мыслью сотрудники Центральной оперативной таможни покидали территорию Первого оперативного полка ГУ МВД России по г. Москве. Продолжение читайте на странице 13.



ПЕРВЫМИ ВСТАЮТ НА ЗАЩИТУ

Везёт же людям — в один день два праздника. 23 февраля вот уже более века мужчины и женщины нашей страны отмечают праздник, который вначале назывался Днём Красной армии, потом Советской армии и Военно-Морского флота СССР, а теперь является Днём защитника Отечества. Но в этот же день, 23 февраля 1957 года, приказом МВД СССР был создан оперативный механизированный полк, традиции которого продолжает нынешний 2-й оперативный полк полиции ГУ МВД России по г. Москве. Подробнее на странице 14.



ОН БЫЛ ТАК ВЕЛИК, ПРОТЕСТ БОЯРЫНИ

В недавнем нашем рассказе в рамках «Прогулок» была опубликована великая история печатного слова, потрясшего Русь. Под покровительством царя Иоанна IV Грозного и при усердии первопечатников Ивана Фёдорова и Петра Мстиславца в 1564 году была выпущена первая на Руси печатная книга — «Апостол». Читайте на странице 15.



ОБЪЯВЛЕНИЕ

Читайте на странице 15.



ЗАГАДКИ ТАНАТОЛОГИИ (Продолжение. Начало в №№ 4–6.) Мы продолжаем публикацию серии очерков Евгения БАРИНОВА из цикла «Загадки танатологии». Читайте на странице 16.



ОБЪЯВЛЕНИЕ

Читайте на странице 16.



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