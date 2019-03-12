Украинская певица Maruv заявила, что будет болеть за Россию на международном песенном конкурсе Евровидение-2019. Она отметила, что испытывает дружеские чувства к музыканту Сергею Лазареву.

Украинская певица Maruv заявила, что будет болеть за Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение-2019". Она отметила, что испытывает дружеские чувства к музыканту Сергею Лазареву.Исполнительница рассказала, что посмотрит каждый номер и будет мысленно поддерживать всех участников. Украинская звезда добавила, что ее симпатии на стороне российского музыканта Сергея Лазарева. "У нас с ним классная, интересная совместная история есть, поэтому буду его поддерживать", – поделилась Анна Корсун.Maruv также заявила, что больше не примет участие в национальном отборе на конкурс, потому что считает "Евровидение" уже неактуальным для себя событием. Певица уже не раз выступала на отборе. "Нет, не пойду. Все, достаточно. Я находилась на отборы на всю жизнь. Спасибо за то, что поддерживали меня, но еще раз пойти на отбор я не решусь. С темой этого конкурса надо завязывать. Это уже пережило себя", – приводит ее слова агентство УНИАН.Напомним, в конце февраля Украина объявила о том, что не примет участие в конкурсе "". Победительница национального отбора Maruv была несогласна с условиями договора украинской телевизионной компании и назвала их кабальными. Согласно соглашению, Анна Корсун должна была выполнять любые требования и указания вышестоящих лиц. От выступления в Израиле также отказались еще три музыкальных проекта.