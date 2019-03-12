Голливудская звезда после двухдневного молчания показала снимки с помолвки. Жених Дженнифер Лопес, судя по всему, к предложению руки и сердца готовился. Мужчина пригласил профессионального фотографа.

Голливудская звезда после двухдневного молчания показаласнимки с помолвки. Жених Дженнифер Лопес, судя по всему, к предложению руки и сердцаготовился. Мужчина пригласил профессионального фотографа.В личном Instagram артистка опубликовала несколько снимков,на которых запечатлено важное для нее событие. На фотографиях возлюбленныйзвезды профессиональный американский бейсболист Алекс Родригес встает на одно колено и надеваетна пальчик смущенной зазнобы помолвочное кольцо.Фанаты Лопес по всему миру буквально взорвались от восторга.В комментариях под постом жениха и невесту поздравляют на разных языках.Добавим, что о помолвке артистки и спортсмена стало известнотоже из соцсетей. Дженнифер опубликовала в микроблоге снимок. В кадре крупнымпланом запечатлена рука Лопес, на которой красуется шикарное украшение сбриллиантом в 15 карат. По приблизительным оценкам ювелирное изделие стоитбез малого полтора миллиона долларов.Меж тем после того, как о помолвке стало известно, в адрес Родригесапосыпались обвинения. Алекса упрекали в нечестности. Мол, спортсмен изменяетартистке со своей бывшей женой. Это заявление сделал бейсболист Хосе Кансеко.Напомним, что собралась замуж в четвертыйраз. Первым мужем знаменитости был управлявший рестораном Охани Ноа. Во второйраз она связала себя узами брака с танцором Крисом Джаддом. В третий раз пошла под венец с певцом Марком Энтони, от вокалиста она родила двойняшек – сына Максимилиана и дочь Эмму.