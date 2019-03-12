Голливудская звезда после двухдневного молчания показала
снимки с помолвки. Жених Дженнифер Лопес, судя по всему, к предложению руки и сердца
готовился. Мужчина пригласил профессионального фотографа.
Голливудская звезда после двухдневного молчания показала
снимки с помолвки. Жених Дженнифер Лопес, судя по всему, к предложению руки и сердца
готовился. Мужчина пригласил профессионального фотографа.
В личном Instagram артистка опубликовала несколько снимков,
на которых запечатлено важное для нее событие. На фотографиях возлюбленный
звезды профессиональный американский бейсболист Алекс Родригес встает на одно колено и надевает
на пальчик смущенной зазнобы помолвочное кольцо.
Фанаты Лопес по всему миру буквально взорвались от восторга.
В комментариях под постом жениха и невесту поздравляют на разных языках.
Добавим, что о помолвке артистки и спортсмена стало известно
тоже из соцсетей. Дженнифер опубликовала в микроблоге снимок. В кадре крупным
планом запечатлена рука Лопес, на которой красуется шикарное украшение с
бриллиантом в 15 карат. По приблизительным оценкам ювелирное изделие стоит
без малого полтора миллиона долларов.
Меж тем после того, как о помолвке стало известно, в адрес Родригеса
посыпались обвинения. Алекса упрекали в нечестности. Мол, спортсмен изменяет
артистке со своей бывшей женой. Это заявление сделал бейсболист Хосе Кансеко.
Напомним, что собралась замуж в четвертый
раз. Первым мужем знаменитости был управлявший рестораном Охани Ноа. Во второй
раз она связала себя узами брака с танцором Крисом Джаддом. В третий раз пошла под венец с певцом Марком Энтони, от вокалиста она родила двойняшек – сына Максимилиана и дочь Эмму.