Он получил грант на развитие фермерского хозяйства

Он получил грант на развитие фермерского хозяйстваЖителя Владимирской области обвиняют в мошенничестве в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.Противоправную деятельность мужчины выявили в мае прошлого года. В августе 2012 года обвиняемый предоставил недостоверные сведения в государственный орган и получил грант в размере 675 тысяч рублей на развитие крестьянского фермерского хозяйства.Однако он и не планировал заниматься хозяйственной деятельностью. Мужчина купил на бюджетные средства имущество, которое вскоре продал, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.Уголовное дело направлено в суд.