По версии следствия, обвиняемый, предоставив заведомо недостоверные сведения, получил грант в сумме 675 тысяч рублей на развитие крестьянского фермерского хозяйства.

Следственной частью Следственного Управления УМВД России по Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Владимирской области. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).Противоправная деятельность фигуранта была выявлена сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Владимиру в мае прошлого года.По версии следствия, в августе 2012 года обвиняемый, предоставив заведомо недостоверные сведения в государственный орган, получил грант в сумме 675 тысяч рублей на развитие крестьянского фермерского хозяйства. Однако, не планируя заниматься хозяйственной деятельностью, фигурант приобрел на бюджетные средства имущество, которое впоследствии продал, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.