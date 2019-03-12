Межпланетная станция, запущенная СССР к Венере, может скоро упасть на Землю. Об этом сообщил американский космический специалист Джонатан МакДауэл.

Межпланетная станция, запущенная СССР к Венере, может скоро упасть на Землю. Об этом сообщил американский космический специалист Джонатан МакДауэл.Эксперт опроверг заявление многих астрономов о том, что объект может упасть в 2019 году. По мнению МакДауэла, спутник может столкнуться с нашей планетой в начале-середине 2020-х годов с вероятностью 1 к 10 тысячам."Если это спускаемая капсула, она может пережить падение в атмосфере Земли и ударить о поверхность. В этом случае я ожидаю обычного 1 к 10 тысячам шанса упасть на кого-нибудь", – цитирует специалиста . Он также поспешил успокоить всех жителей планеты, добавив, что техническое средство не содержит ядерных материалов.В прошлом году российский астроном Павел Шубин также назвал приблизительную дату падения автоматической станции. Как отметил ученый, объект "Космос-482", который скитается по космосу уже более 45 лет, может упасть на нашу планету в ближайшие 4-7 лет.Напомним, автоматическая межпланетная станция была запущена к Венере в марте 1972 года. Объект так и не смог выйти на отлетную траекторию и продолжает вращаться вокруг Земли, передает телеканал "".