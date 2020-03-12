Эпидемия коронавируса стала одной из главных угроз для мировой экономики и финансовых рынков. Вирус, обнаруженный в декабре прошлого года в китайском городе Ухань, заразил уже свыше 110 тысяч человек по меньшей мере в 110 странах мира согласно данным Всемирной организации здравоохранения.

Эпидемия коронавируса стала одной из главных угроз для мировой экономики и финансовых рынков.Вирус, обнаруженный в декабре прошлого года в китайском городе Ухань, заразил уже свыше 110 тысяч человек по меньшей мере в 110 странах мира согласно данным Всемирной организации здравоохранения.Из них более 4 тысяч человек умерли из-за вируса согласно данным ВОЗ.Большинство подтвержденных случаев заражения вирусом — в Китае. Это свыше 80 тысяч человек.Чтобы сдержать распространение вируса, получившего название COVID-19, власти Китая закрыли города, ограничив передвижение миллионов человек и затормозив бизнес-операции. Все это привело к замедлению роста экономики страны.Что еще хуже, вирус быстро распространяется по всему миру, затрагивая такие страны, как Италия, Иран, Южная Корея, где уже более 7 тысяч случаев заражения. Среди других европейских стран, оказавшихся под угрозой распространения коронавируса, оказались Франция, Германия и Испания – там уже более тысячи случаев заражения вирусом.Эксперты отмечают, что с экономической точки зрения негативную роль играет не столько количество зараженных, сколько экономические последствия, которые связаны с мерами, принятыми против распространения вируса.Обеспокоенность по поводу распространения коронавируса также влияет на рынки по всему миру, что приводит к падению цен на акции и доходность облигаций.Ниже мы расскажем о 7 главных последствиях коронавируса для мировой экономики.Понижение экономических прогнозовЭпидемия коронавируса привела к тому, что крупные институты и банки понизили свои прогнозы роста мировой экономики. Одной из последних организаций, понизивших прогноз роста мировой экономики, стала ОЭСР.В мартовской отчете эксперты ОЭСР понизили прогноз роста экономики в 2020 году почти для всех экономик мира.Согласно отчету ВВП Китая будет переживать наибольшее снижение. Рост крупнейшей азиатской экономики, согласно прогнозу, составит 4,9% в текущем году. Это меньше предыдущего прогноза роста на 5,7%.При этом прогноз роста мировой экономики — 2,4% в 2020 году, что ниже предыдущего прогноза роста на 2,9%.Снижение производственной активностиПроизводственный сектор Китая серьезно пострадал из-за эпидемии вируса.Индекс Caixin/Markit Manufacturing Purchasing Managers’ Index — исследование частных компаний — показывает, что производственная активности Китая в феврале снизилась, достигнув рекордно низкого уровня 40,3. Показатель ниже 50 означает сокращение.Такое сокращение производственной активности также оказало негативное влияние на экономики стран, которые тесно сотрудничают с Китаем, в частности Вьетнама, Сингапура и Южной Кореи.Сокращение сектора услугЭпидемия коронавируса в Китае негативно повлияла и на сектор услуг, так как снижение потребительских расходов оказало отрицательное влияние на розничную торговлю, рестораны и авиацию.Индекс Caixin/Markit Services PMI Китaя в феврале составил всего 26,5, это первое снижение до менее 50, с тех пор как начали исследование почти 15 лет назад.Китай – далеко не единственная страна, в которой наблюдается негативное влияние эпидемии на сектор услуг. Также подобное наблюдается в США, крупнейшем потребительском рынке в мире.Снижение цен на нефтьСокращение производственной активность по всему миру привело к снижению спроса на нефть, что также послужило причиной снижения цен на нефть. Снижение цен началось еще до того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться о новом соглашении по сокращению добычи нефти, отмечают аналитики.Китай, главный центр распространения вируса, также является крупнейшим импортером нефти в мире.Хаос на фондовых рынкахОпасения и страхи, связанные с распространением вируса COVID-19 и его влиянием на мировую экономику, негативно повлияли на настроения инвесторов, что в свою очередь привело к резкому снижение цен на акции на крупнейших рынках.Аналитики отмечают, что эпидемия вируса может повлиять на рынки по трем направлениям: снижение деловой активности в Китае, снижение активности на местных рынках и стресс на финансовых рынках.Снижение доходности облигацийОбеспокоенность относительно распространения вируса по всему миру также привела к тому, что начала снижаться доходность облигаций.Американские трежерис, поддерживаемые американским правительством, считаются надежными активами для инвестиций, которые инвесторы традиционно предпочитают во времена нестабильности, неопределенности и волатильности на рынках.Доходность американских облигаций сократилась до менее 1% за последнюю неделю – такого раньше не наблюдалось. Доходность 10-летних облигаций достигла исторически низкого уровня 0,3%.Сокращение мирового туризмаТуризм – одна из крупнейших отраслей мировой экономики, ее доходы достигают $5,7 триллиона.В сфере туризма работают почти 319 миллионов человек, или почти 10% всего работающего населения планеты. И именно этот сектор оказался наиболее уязвимым перед эпидемией вируса.Уже сейчас наблюдается существенное сокращение в сфере туризма, что связано с введенными ограничениями на перемещения и отмену путешествий как в секторе делового туризма, так и развлекательного.Причем негативные последствия ощущаются далеко за пределами Китая.Были отменены крупные конференции и мероприятия, которые планировали посетить свыше 100 тысяч человек.Но не только конференции и выставки пришлось отменить. Многочисленные деловые путешествия в другие города и страны также отменяются, так как люди боятся распространения вируса.Но проблема не только с деловым туризмом, но и с отдыхом. Туристы отменяют бронирование путешествий, из-за чего страдают рестораны, отели, авиакомпании и прочие транспортные компании.